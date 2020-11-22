Увидеть Мадрид, и умереть: "Атлетико" дожал "Барселону" и продолжил погоню за титулом, "сине-гранатовые" находятся в свободном падении!

В данном конкретном случае пересказывать события матча "Атлетико" – "Барселона" нет никакого смысла, так как гораздо интересней посмотреть на игру и проблемы этих команд совсем под другим углом. И речь, наверное, по большей части будет идти не про "Атлетико", а про "Барселону", где матчи против ТОП-команд обостряют проблемы системного кризиса. Кто в этом виноват – Куман, Месси, руководство, все вместе? Уже не так важно! Важно, что этот состояние чуток затянулось, но нет никаких предпосылок говорить, что дела будут улучшаться. Вот и во вчерашнем матче таких предпосылок не появилось!

"Барселона" деградирует

После поражения от "Атлетико" об факте деградации можно говорить уверенно. Да, "блаугранас" имеют два матча в запасе, поэтому десятая позиция не должна пугать. Да, каталонцы не единственные, у кого есть проблемы в текущем сезоне – "Реал" тоже пробуксовывает, "Баварию" и "Ливерпуль" крушили середняки, а "Ювентус" не может переиграть "Кротоне". Да, в условиях коронавируса громкие провалы грандов являются нормой, однако все эти оправдания вышеупомянутые клубы могут себе позволить – у них за спиной чемпионства, статистически они выглядят здорово, и в тактическом плане особых проблем нет. Ну, может у "сливочных" не все в порядке, но они прибили "Барсу" в Классико. У каталонцев достижений за спиной уже нет. "Сине-гранатовые" проиграли прошлый чемпионат, опозорились в Лиге Чемпионов, а из шести последних матчей в Ла Лиге подопечные Рональда Кумана не выиграли целых пять, потерпев три поражения – причем обидчиками оказались не только лидеры, но и "Хетафе" с "Алавесом". На таком фоне десятое место в чемпионате с отрывом в девять очков от лидеров действительно выглядит неплохо, ведь могло быть и хуже. Хотя куда хуже?

Матч с "Атлетико" показал, куда. В поединке против команды, которая сознательно отдает инициативу и играет от контратак, "Барселона" наработала на 1,3 ожидаемых голов – как бы и неплохо, но 0,81 из них приходится на удар Месси с острого угла и замыкания Лангле с линии вратарской. Впрочем, это еще не так страшно. "Барса" просто доказала, что топ-клуб со звездами всегда может наиграть на один гол. Гораздо хуже выглядит качество передач – за весь матч гости провели всего один проникающий пас в свободную зону в штрафной (под тот самый удар Месси). Стоит упомянуть также выстрел Гризманна над перекладиной на 2-й минуте, но он произошел после прострела. Было также три замыкания головой после фланговых подач. Ставка на них во втором тайме выпирала (команда провела 19 кроссов, против 16 у мадридцев), но как-то странно надеяться на верховую борьбу в матче против пятерки мощных защитников "Атлетико". Собственно, только три раза гостям и удалось замкнуть – и только раз получилось опасно.

"Барселона" в матче против топ-соперника обостряет только после подач, прострелов или дальних ударов, вообще не выполняя проникающих/разрезных передач – могли бы вы представить подобное хотя бы в 2018 году? (О 2015-ом вообще молчим). При этом команда явно не училась играть подобным футбол: средний вес всех выстрелов по воротам "Атлетико" даже с учетом двух "жирных" моментов составил 0,1 xG, а без них – 0,0445 xG. Если же отойти от статистики и посмотреть прямо на поле, то увидим катастрофическую безыдейность в последней трети поля и отсутствие реальных моментов. Чтобы увидеть банальность каталонцев, не нужно быть экспертом – достаточно просто включить обзор матча (причем необязательно против "Атлетико"). Да, у "матрасников" показатели были еще ниже, но они создали три явных шансы отличиться – удар Сауля с 20-ти метров в девятку, попадание Льоренте с правого края штрафной в перекладину и выстрел Карраско с левого края после обыгрыша соперника на дриблинге. Кроме того, можно вспомнить подачу на Фелиша, к которой открытый нападающий просто не дотянулся. То есть, "Атлетико" при всей своей прагматичности создавал остроту чаще и разнообразнее.

И это не случайность. "Барселона", которая в Ла Лиге всегда гоняла Диего Симеоне в хвост и гриву, в последних трех матчах не знает побед над его подопечными – каталонцы проиграли в Суперкубке (2:3), расписали ничью в предыдущей встрече в Примере (2:2), а теперь и уступили. По проблемам "Барселоны" в обороне уже ничего говорить. Все соперники научились наказывать "блаугранас" за самую высокую линию при медленных защитниках и агрессивных фулбэках, а привозы Пике и компании стали нормой. Да, поражение принес опрометчивый выход тер Штегена, но ему предшествовала недопустимая потеря мяча Пике на чужой половине поля – Жерар подарил сферу Корреа и оставил гигантскую зону за спиной. Именно ее пытался покрыть Марк-Андре – учитывая идентичные ошибки Лунина и Симона в матчах сборных на днях, можно говорить о требованиях к голкиперам в Испании играть именно в таком стиле. Замены для Фати в контексте влияния на игру "сине-гранатовых", у тренерского штаба просто нет. Сейчас травмировались Пике и Роберто – кем их заменить? Дошло до того, что в центре обороны играет креативный хавбек де Йонг. Вот к чему скатилась "Барселона". Очевидно, что в текущем сезоне у "Барсы" будет достаточно хороших матчей, однако нет никакой гарантии, что поражения вроде мадридского уже не повторятся. Да что там Мадрид? Подопечные Рональда Кумана даже "Хетафе" проигрывают. Фиаско в столице не было случайным, не является первым и, возможно, не станет последним в этом сезоне.

"Атлетико" – претендент на чемпионство?

Победа над "Барселоной" оказалась настолько убедительной, что болельщики и журналисты заговорили о готовности "Атлетико" к чемпионству. Об этом нельзя не подумать, учитывая лидирующие позиции в турнирной таблице, лучшую оборону в Ла Лиге (всего два пропущенных гола) и стабильности на фоне основных конкурентов, однако реальность несколько отличается от ожиданий. Во-первых, о таких вещах просто рано говорить – в Примере не прошла даже треть чемпионата, а "матрасники" и сейчас не первые в таблице (по дополнительным показателям лидирует "Сосьедад"). В коронавирусную эпоху что-то загадывать наперед в принципе наивно. Команды часто болеют, а готовить своих подопечных и анализировать игру соперника в таких условиях очень трудно – никогда не знаешь, кто точно сыграет в матче и в какой форме футболист.

Во-вторых, "Атлетико" при всей симпатичности и стабильности не является лучшим в Испании. По ожидаемым забитыми голами коллектив Симеоне идет пятым в Ла Лиге, а по ожидаемым пропущенными он уступает "Сосьедаду" и "Севилье" (хотя цифра значительно ниже, чем у грандов) – причем по обоим показателям команда демонстрирует оверперформанс (забили на 2,5 голов больше , чем ожидалось, а пропустили на 6,5 меньше). По интенсивности прессинга мадридцы вообще шестые с конца, а по количеству проникающих передач они находятся на пятой строчке. Примечательно, что практически по всем пунктам "Реал Сосьедад" лучше "Атлетико". Конечно, цифры не правят балом. У "матрасников" четко выстроена система, широкая скамейка запасных и качественно поставленная ​​позиционная работа, а по классу исполнителей они явно выше, чем тот же "Сосьедад". Кроме того, не стоит забывать, что у "Атлетико" два матча в запасе, однако у многих конкурентов также есть пробелы, а в конкретном матче все может решить тренерский замысел или случайность вроде выхода тер Штегена. Словом, у каждого коллектива есть свои недостатки и преимущества, поэтому говорить о чемпионстве рано. "Атлетико" только показал, что он сильнее "Барселоны" прямо сейчас, но не более.