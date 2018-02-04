Уволен главный тренер "Депортиво"

Теги депортиво ла-корунья

Уволен главный тренер "Депортиво"

"Депортиво" уволил с поста главного тренера Кристобаля Паррало, сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение приняло руководство клуба в связи с неудачными выступлениями команды.

"Депортиво" не может победить уже на протяжении семи матче подряд и занимает 18 место в Ла Лиге.

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