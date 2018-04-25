Уволен главный тренер дубля "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера второй команды Жерара Лопеса.

Причиной отставки 39-летнего специалиста стали провальные результаты дубля "сине-гранатовых" в текущем розыгрыше Сегунды.

Преемником Лопеса стал Франсиско Гарсия, работавший с юношеской командой "Барселоны" в возрасте до 19 лет.

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