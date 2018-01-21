Уволен главный тренер "Гамбурга"

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Уволен главный тренер "Гамбурга"

Руководство "Гамбурга" отправило в отставку главного тренера Маркуса Гисдоля, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в Бундеслиге. 

"Гамбург" проиграл четыре матча подряд и после 19 туров занимает лишь 17 место в чемпионате.

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