Уволен главный тренер "Кельна" после серии из 14 матчей без побед в Бундеслиге

Теги кельн

Уволен главный тренер "Кельна" после серии из 14 матчей без побед в Бундеслиге
Петер Штегер покинул пост главного тренера "Кельна", сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение приняло руководство "козлов" в связи с провальным выступлением команды в Бундеслиге. В стартовых 14 турах "Кельн" не одержал ни одной победы и с тремя очками занимает последнее место. При этом клуб сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Преемником Штегера назначен наставник молодежной команды Штефан Рутенбек.

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