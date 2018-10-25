Уволен главный тренер сборной Греции

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Уволен главный тренер сборной Греции

Главный тренер сборной Франции Михаэль Скиббе, сообщает официальный сайт греческой федерации футбола.

Единогласное решение было принято на исполкоме организации. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. После четырех туров Греция набрала шесть очков в Лиге наций и практически не имеет шансов выиграть группу.

Преемником Скибее стал Ангелос Анастасиадис, который подписал контракт до лета 2020.

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