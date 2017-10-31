Уволен главный тренер сборной Израиля Леви
Главный тренер сборной Израиля Элиша Леви покинул свой пост, сообщает израильская пресса.
59-летний специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов национальной команды.
Напомним, что в рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Израиля заняла четвёртое место в своей отборочной группе.
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|Команда
|М
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|Хапоэль Беэр-Шева
|26
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|3
|Маккаби Петах Тиква
|26
|48
|4
|Бейтар Иерусалим
|26
|40
|5
|Бней Сахнин
|26
|39
|6
|Маккаби Хайфа
|26
|38
|7
|Ирони Кириат Шмона
|26
|35
|8
|Хапоэль Хайфа
|26
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|9
|Ашдод
|26
|28
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|Хапоэль Раанана
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|11
|Бней Ехуда
|26
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|12
|Хапоэль Кфар Саба
|26
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