Уволен главный тренер сборной Израиля Леви

Главный тренер сборной Израиля Элиша Леви покинул свой пост, сообщает израильская пресса.

59-летний специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов национальной команды.

Напомним, что в рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Израиля заняла четвёртое место в своей отборочной группе.

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