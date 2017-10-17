Уволен главный тренер сборной Венгрии

Сборная Венгрии отправила в отставку главного тренера Бернда Шторка, сообщает официальный сайт Федерации футбола Венгрии.

Такое решение приняло руководство венгерского футбола в связи с невыходом национальной команды в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

Стоит отметить, что 54-летний Шторк возглавлял Венгрию с 2015 года и доходил с ней до 1/8 финала Евро-2016.

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