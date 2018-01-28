Уволен главный тренер "Штутгарта"

"Штутгарт" объявил о расставании с главным тренером Ханнесом Вольфом, сообщает официальный сайт клуба.

Решение об увольнении наставника было принято в связи с неудовлетворительными выступлениями команды.

"Швабы" проиграли шесть из восьми последних матчей и после 20 туров занимают 20 место в Бундеслиге.

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