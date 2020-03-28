Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 1
20. Бруно Женезио ("Бейджин Гуоань") – 8 млн евро
Бывший тренер "Лиона" с удовольствием поехал набивать кошелек в Китай. Женезио не пустил в рейтинг Нико Ковача и Унаи Эмери, которые с зарплатой в "Баварии" и "Арсенале" и других выплат от клубов после увольнений зарабатывают за сезон 7,8 млн и 7,4 млн соответственно.
19. Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед") – 8,3 млн евро
Подписав с "дьяволами" полноценный контракт до 2022-го, Сульшер получил годовую зарплату в размере 8,3 млн после пересчета на евро. Руководство не сумело устоять под натиском общественности после удачного стартового рывка норвежца во главе МЮ, но подстраховалось относительно низкой зарплатой – Моуринью получал на Олд Траффорд в три раза больше.
18. Томас Тухель (ПСЖ) – 8,5 млн евро
Тухель имеет очень скромный контракт как для ПСЖ. Неймар зарабатывает в 6 раз больше тренера, Мбаппе – в 3 раза. Поэтому поведение звезд вполне можно понять – они чувствуют себя важнее наставника. Сейчас зарплата немца составляет 7,5 млн годовых + миллион бонусами, что уже неплохо, ведь в прошлом сезоне ему платили мизерные 5 млн, а прописанное в соглашении повышение пресса встретила враждебно из-за провала в Лиге Чемпионов.
17. Брендан Роджерс ("Лестер") – 9,1 млн евро
Роджерс в феврале 2019-го стал тренером "Лестера" и слепил мощную команду, которая претендует на медали в АПЛ. Зимой "лисы" изрядно подсели, потеряв в качестве футбола и результатах. Однако тренер успел выхватить роскошный контракт. Пораженное успехами руководство в декабре подняло Брэндану зарплату в 2 раза – с 5,5 до 11 млн.
16. Маурисио Почеттино (свободный агент) – 9,4 млн евро
Потерял работу в "Тоттенхэме", хотя недавно вывел команду в финал Лиги Чемпионов. Правда, скупой Даниэль Леви вынужден еще долго "кормить" Почеттино: в придачу к увольнению аргентинец заработал 3,9 млн, а до конца сезона ему поступит еще 5,5 млн. Кроме этого, Маурисио выбил приятный бонус при договоренности о разрыве контракта – "шпоры "выплатят ему 4,4 млн евро в течении следующего сезона, если он к тому времени не найдет новую работу.
15. Витор Перейра ("Шанхай СИПГ") – 10 млн евро
Еще один тренер, который воспользовался щедростью китайских менеджеров и подписал контракт, который не соответствует уровню футбола в Суперлиге. Больше добавить и нечего!
14. Леонардо Жардим (свободный агент) – 10,2 млн евро
Жардим второй раз за почти год был уволен из "Монако", за что получил солидные выплаты. Кроме этого, он имел хороший еженедельный доход после возвращения в клуб. Из кризиса "монегасков" не достал, зато деньжат заработал!
13. Маурицио Сарри ("Ювентус") – 10,3 млн евро
"Ювентус" летом согласился выкупить его контракт у "Челси". Ради возвращения на родину Сарри пришлось пожертвовать большой зарплатой. В Турине он получает около 6 млн "чистыми", но может подобрать бонусами.
12. Мануэль Пеллегрини (свободный агент) – 10,5 млн евро
Увольнение – выгодная штука. Пеллегрини получил 2,2 млн компенсации от "Вест Хэма" в дополнение к выплаченной годовой зарплате в размере 8,3 млн евро. И это при том, что чилийский специалист поработал с "молотобойцами" только до Рождеству. Борьба за выживание – совсем не то, чего ожидали от тренера владельцы "молотков", выписывая ему огромную зарплату.
11. Карло Анчелотти ("Эвертон") – 12 млн евро
В декабре Анчелотти потерял работу в "Наполи", но ему сразу прилетело приглашение от "Эвертона". "Ириски" предложили соглашение с зарплатой в 12 млн евро годовых. Поскольку в этом сезоне итальянец возглавил команду на середине пути, то получит к лету 6 млн. Примерно столько же поступит на его счет от "Наполи": зарплата до освобождения и разнообразные бонусы, которые клуб будет перечислять до конца сезона.
Продолжение читайте через несколько дней!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
главное
-
У Черышева нет коронавируса, несмотря на массовое заражение в "Валенсии"
-
В "Валенсии" зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом
-
"Реал" составил список игроков, которые могут покинуть клуб летом
-
Стала известна зарплата Семака по новому контракту с "Зенитом"
-
Роналду согласился урезать свою зарплату в "Ювентусе"
Лента новостей
-
Бербатов дал совет Йовичу
-
"Сочи" изменил эмблему из-за коронавируса
-
Форвард "Спартака" Понсе озвучил свою главную мечту
-
Гари Невилл предложил АПЛ антикризисный план действий
-
Табарес уволен с поста главного тренера сборной Уругвая. Он возглавлял команду 14 лет
-
Милевский принёс брестскому "Динамо" гостевую победу над "Слуцком"
-
8 игроков "Вест Хэма" самоизолировались с симптомами коронавируса
-
Глушаков - о возможном вылете "Ахмата": "Пусть всё закончится мирно. Была же идея расширить РПЛ"
-
Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 1
-
У Черышева нет коронавируса, несмотря на массовое заражение в "Валенсии"
-
Назначение Рангника главным тренером "Милана" сорвалось
-
Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса
-
В "Валенсии" зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом
-
Защитник "Зенита" Круговой назвал лучшего футболиста в истории
-
"Реал" составил список игроков, которые могут покинуть клуб летом
-
Джон Терри поучаствовал в благотворительной акции
-
Стала известна зарплата Семака по новому контракту с "Зенитом"
-
1
Луис Энрике назвал самых талантливых игроков, с которыми он работал
-
Маттеус советует Санчо перейти в "Баварию"
-
1
"Реал" определился с будущим Лукаса Васкеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18