Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 1

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Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 1

20. Бруно Женезио ("Бейджин Гуоань") – 8 млн евро
Бывший тренер "Лиона" с удовольствием поехал набивать кошелек в Китай. Женезио не пустил в рейтинг Нико Ковача и Унаи Эмери, которые с зарплатой в "Баварии" и "Арсенале" и других выплат от клубов после увольнений зарабатывают за сезон 7,8 млн и 7,4 млн соответственно.


19. Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед") – 8,3 млн евро
Подписав с "дьяволами" полноценный контракт до 2022-го, Сульшер получил годовую зарплату в размере 8,3 млн после пересчета на евро. Руководство не сумело устоять под натиском общественности после удачного стартового рывка норвежца во главе МЮ, но подстраховалось относительно низкой зарплатой – Моуринью получал на Олд Траффорд в три раза больше.


18. Томас Тухель (ПСЖ) – 8,5 млн евро
Тухель имеет очень скромный контракт как для ПСЖ. Неймар зарабатывает в 6 раз больше тренера, Мбаппе – в 3 раза. Поэтому поведение звезд вполне можно понять – они чувствуют себя важнее наставника. Сейчас зарплата немца составляет 7,5 млн годовых + миллион бонусами, что уже неплохо, ведь в прошлом сезоне ему платили мизерные 5 млн, а прописанное в соглашении повышение пресса встретила враждебно из-за провала в Лиге Чемпионов.


17. Брендан Роджерс ("Лестер") – 9,1 млн евро
Роджерс в феврале 2019-го стал тренером "Лестера" и слепил мощную команду, которая претендует на медали в АПЛ. Зимой "лисы" изрядно подсели, потеряв в качестве футбола и результатах. Однако тренер успел выхватить роскошный контракт. Пораженное успехами руководство в декабре подняло Брэндану зарплату в 2 раза – с 5,5 до 11 млн.

16. Маурисио Почеттино (свободный агент) – 9,4 млн евро
Потерял работу в "Тоттенхэме", хотя недавно вывел команду в финал Лиги Чемпионов. Правда, скупой Даниэль Леви вынужден еще долго "кормить" Почеттино: в придачу к увольнению аргентинец заработал 3,9 млн, а до конца сезона ему поступит еще 5,5 млн. Кроме этого, Маурисио выбил приятный бонус при договоренности о разрыве контракта – "шпоры "выплатят ему 4,4 млн евро в течении следующего сезона, если он к тому времени не найдет новую работу.

15. Витор Перейра ("Шанхай СИПГ") – 10 млн евро
Еще один тренер, который воспользовался щедростью китайских менеджеров и подписал контракт, который не соответствует уровню футбола в Суперлиге. Больше добавить и нечего!

14. Леонардо Жардим (свободный агент) – 10,2 млн евро
Жардим второй раз за почти год был уволен из "Монако", за что получил солидные выплаты. Кроме этого, он имел хороший еженедельный доход после возвращения в клуб. Из кризиса "монегасков" не достал, зато деньжат заработал!


13. Маурицио Сарри ("Ювентус") – 10,3 млн евро
"Ювентус" летом согласился выкупить его контракт у "Челси". Ради возвращения на родину Сарри пришлось пожертвовать большой зарплатой. В Турине он получает около 6 млн "чистыми", но может подобрать бонусами.

12. Мануэль Пеллегрини (свободный агент) – 10,5 млн евро
Увольнение – выгодная штука. Пеллегрини получил 2,2 млн компенсации от "Вест Хэма" в дополнение к выплаченной годовой зарплате в размере 8,3 млн евро. И это при том, что чилийский специалист поработал с "молотобойцами" только до Рождеству. Борьба за выживание – совсем не то, чего ожидали от тренера владельцы "молотков", выписывая ему огромную зарплату.

11. Карло Анчелотти ("Эвертон") – 12 млн евро
В декабре Анчелотти потерял работу в "Наполи", но ему сразу прилетело приглашение от "Эвертона". "Ириски" предложили соглашение с зарплатой в 12 млн евро годовых. Поскольку в этом сезоне итальянец возглавил команду на середине пути, то получит к лету 6 млн. Примерно столько же поступит на его счет от "Наполи": зарплата до освобождения и разнообразные бонусы, которые клуб будет перечислять до конца сезона.

Продолжение читайте через несколько дней!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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