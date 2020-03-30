Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 2
Первую часть топа читайте здесь
10. Рафаэль Бенитес ("Далянь Ифан") – 13 млн евро
Это самый высокооплачиваемый тренер китайской Суперлиги. "Далянь Ифан" пригласил Бетинеса и поставил перед ним задачу стать чемпионом. Как только пандемия коронавируса уйдет, Рафа должен приступить к выполнению, ведь других доходов, кроме этого контракта, у него нет.
9. Массимилиано Аллегри (свободный агент) – 13,5 млн евро
"Ювентус" прошлым летом прекратил сотрудничество с Аллегри, но весь текущий сезон выплачивает ему деньги по контракту, который действующий до июня 2020-ого. Таким образом, Макс мог спокойно посвятить себя изучению английского (намек на АПЛ!), получая 13,5 млн просто так.
8. Фабио Каннаваро ("Гуанчжоу Эвергранд") – 14 млн евро
Чемпион мира 2006 имеет контракт с 12 млн годовых, в котором предусмотрены щедрые бонусы. Их Каннаваро тоже забрал, выиграв с "Гуанчжоу Эвергранд" внутренний чемпионат. Дополнительные поступления итальянцу обеспечивает партнерство с Nike.
7. Эрнесто Вальверде (свободный агент) – 19 млн евро
"Барселона" уволила Вальверде, но в финансовом плане "муравей" не сильно пострадал. В этом сезоне клуб выплачивает ему 17 млн евро: годовая зарплата и компенсация за разрыв соглашения. А еще он получил около 2 млн в виде бонусов!
5-6. Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") – 23 млн евро
Моуринью с 2005-го в рейтинге France Football никогда не опускался ниже второго места, а теперь откатился аж на пятое. В "Тоттенхэме" он имеет солидную зарплату – 16,5 млн в пересчете на евро. Но спонсорские контракты приносят ему меньше денег, чем Клоппу, например. Что удивительно, учитывая статус партнеров (Adidas, Hublot, Paddy Power, Top Eleven), с которыми сотрудничает Жозе. Португалец во время "творческой паузы" также неплохо пополнил свой счет гонорарами за появление на ТВ!
5-6. Зинедин Зидан ("Реал") – 23 млн евро
После возвращения Зидан подписал значительно более выгодный контракт с "Реалом" и зарабатывает в полтора раза больше, чем во время первого пришествия. Сейчас его зарплата оценивается в 21 млн годовых – больше, чем у Моуринью и Клоппа. Впрочем, со спонсорами Зизу почти не связан – только Adidas ощутимо увеличивает доходы француза.
4. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 24 млн евро
Клопп недавно подписал новый контракт с "Ливерпулем" до 2024-го, по которому зарабатывает 16,5 млн евро в год, получая дополнительные выплаты в виде бонусов. Кроме этого, Юрген имеет много спонсорских соглашений с известными мировыми брендами (Nivea, Opel, Phillips) и немецкими корпорациями (VR-Bank, Deutsche Vermögensberatung), пивными компаниями (Erdinger) и игровыми стартапами (Digamore).
3. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 27 млн евро
УЕФА дисквалифицировал команду Пепа из Лиги Чемпионов на 2 года, однако "Сити", скорее всего, тренера не потеряет – Гвардиола твердо настроен отработать текущий контракт с манчестерским клубом (до 2021-го). Каталонец получает в Манчестере 22 млн в год. Клуб "подогнал" Пепу еще двух партнеров, которые вместе с Puma, Nissan и Dsquared обогащают его на 5 млн.
2. Антонио Конте ("Интер") – 30 млн евро
В 2019-м Конте сорвал джекпот: весной подписал соглашение с "Интером" на сумму 20,2 млн евро годовых, а в августе наконец получил от "Челси" 9,8 млн за разрыв контракта после длительных споров. Итого, хороший заработок за этот год!
1. Диего Симеоне ("Атлетико" Мадрид) - 40,5 млн евро
Симеоне имеет самый вкусный тренерский контракт в мировом футболе – 40 млн годовых. Неудивительно, ведь он главная звезда клуба. Также аргентинец получает дополнительную копейку от партнерства с Range Rover и зарабатывает на недвижимости.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора
-
Оставшиеся матчи АПЛ могут пройти в изолированных лагерях
-
"Барселона" может лишить игроков бонусов и премиальных
-
Капитан "Астон Виллы" призвал болельщиков соблюдать карантин, а сам нарушил его, разбив собственный Range Rover
-
Легендарный турецкий тренер вылечился от коронавируса
Лента новостей
-
Хави отреагировал на решение игроков "Барселоны" пойти на сокращение зарплаты на 70%
-
Гризманн заявил, что хотел бы играть за "Барселону" под 7-м номером
-
Широков высказал предположение о том, когда закончится пауза в РПЛ
-
Спортивный директор "Тамбова" считает, что урезать зарплату игрокам его команды будет несправедливо
-
Sport24: ЦСКА продлил карантин из-за пандемии коронавируса до 1 мая
-
4
Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%
-
Бывший гокипер "Стяуа" Тудор умер в возрасте 43 лет
-
"Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора
-
4
Экс-тренер "Реал Сосьедада": "Гризманн - козел отпущения в "Барселоне"
-
"МЮ" и "Ювентус" могут провести сделку по обмену футболистами
-
Головин назвал своё любимое блюдо
-
Федун высказался о возможном снижении зарплат игроков РПЛ из-за коронавируса
-
ПСЖ потеряет более 200 миллионов евро, если сезон закончится в июне
-
Флик не будет обсуждать с "Баварией" новый контракт из-за коронавируса
-
Ещенко не считает Бакаева лидером "Спартака"
-
Головин рассказал о лучшем моменте в своей карьере
-
"Манчестер Сити" поспорит за Упамекано
-
Форвард "Ростова" Шомуродов назвал игроков, на которых он равняется
-
Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 2
-
Оставшиеся матчи АПЛ могут пройти в изолированных лагерях
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18