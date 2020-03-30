Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 2

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10. Рафаэль Бенитес ("Далянь Ифан") – 13 млн евро

Это самый высокооплачиваемый тренер китайской Суперлиги. "Далянь Ифан" пригласил Бетинеса и поставил перед ним задачу стать чемпионом. Как только пандемия коронавируса уйдет, Рафа должен приступить к выполнению, ведь других доходов, кроме этого контракта, у него нет.



9. Массимилиано Аллегри (свободный агент) – 13,5 млн евро

"Ювентус" прошлым летом прекратил сотрудничество с Аллегри, но весь текущий сезон выплачивает ему деньги по контракту, который действующий до июня 2020-ого. Таким образом, Макс мог спокойно посвятить себя изучению английского (намек на АПЛ!), получая 13,5 млн просто так.



8. Фабио Каннаваро ("Гуанчжоу Эвергранд") – 14 млн евро

Чемпион мира 2006 имеет контракт с 12 млн годовых, в котором предусмотрены щедрые бонусы. Их Каннаваро тоже забрал, выиграв с "Гуанчжоу Эвергранд" внутренний чемпионат. Дополнительные поступления итальянцу обеспечивает партнерство с Nike.



7. Эрнесто Вальверде (свободный агент) – 19 млн евро

"Барселона" уволила Вальверде, но в финансовом плане "муравей" не сильно пострадал. В этом сезоне клуб выплачивает ему 17 млн евро: годовая зарплата и компенсация за разрыв соглашения. А еще он получил около 2 млн в виде бонусов!



5-6. Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") – 23 млн евро

Моуринью с 2005-го в рейтинге France Football никогда не опускался ниже второго места, а теперь откатился аж на пятое. В "Тоттенхэме" он имеет солидную зарплату – 16,5 млн в пересчете на евро. Но спонсорские контракты приносят ему меньше денег, чем Клоппу, например. Что удивительно, учитывая статус партнеров (Adidas, Hublot, Paddy Power, Top Eleven), с которыми сотрудничает Жозе. Португалец во время "творческой паузы" также неплохо пополнил свой счет гонорарами за появление на ТВ!



5-6. Зинедин Зидан ("Реал") – 23 млн евро

После возвращения Зидан подписал значительно более выгодный контракт с "Реалом" и зарабатывает в полтора раза больше, чем во время первого пришествия. Сейчас его зарплата оценивается в 21 млн годовых – больше, чем у Моуринью и Клоппа. Впрочем, со спонсорами Зизу почти не связан – только Adidas ощутимо увеличивает доходы француза.



4. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 24 млн евро

Клопп недавно подписал новый контракт с "Ливерпулем" до 2024-го, по которому зарабатывает 16,5 млн евро в год, получая дополнительные выплаты в виде бонусов. Кроме этого, Юрген имеет много спонсорских соглашений с известными мировыми брендами (Nivea, Opel, Phillips) и немецкими корпорациями (VR-Bank, Deutsche Vermögensberatung), пивными компаниями (Erdinger) и игровыми стартапами (Digamore).



3. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 27 млн евро

УЕФА дисквалифицировал команду Пепа из Лиги Чемпионов на 2 года, однако "Сити", скорее всего, тренера не потеряет – Гвардиола твердо настроен отработать текущий контракт с манчестерским клубом (до 2021-го). Каталонец получает в Манчестере 22 млн в год. Клуб "подогнал" Пепу еще двух партнеров, которые вместе с Puma, Nissan и Dsquared обогащают его на 5 млн.



2. Антонио Конте ("Интер") – 30 млн евро

В 2019-м Конте сорвал джекпот: весной подписал соглашение с "Интером" на сумму 20,2 млн евро годовых, а в августе наконец получил от "Челси" 9,8 млн за разрыв контракта после длительных споров. Итого, хороший заработок за этот год!



1. Диего Симеоне ("Атлетико" Мадрид) - 40,5 млн евро

Симеоне имеет самый вкусный тренерский контракт в мировом футболе – 40 млн годовых. Неудивительно, ведь он главная звезда клуба. Также аргентинец получает дополнительную копейку от партнерства с Range Rover и зарабатывает на недвижимости.