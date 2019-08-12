Уволенный диктор "Ахмат-Арены" объяснил своё решение оскорбить арбитра через громкоговоритель

Бывший диктор "Ахмат-Арены" Ризван Эдильсултанов рассказал, почему он решил высказать через громкоговоритель своё отношение к арбитру Алексею Сухому, который обслуживал матч пятого тура РПЛ между грозненской командой и московским "Спартаком".

"Прежде всего я человек, который переживает за свою команду. Увидел безобразное судейство и не совладал с эмоциями. У меня есть доступ к дикторской кабинке, в тот момент я находился в ней, не справился с эмоциями и прокричал в микрофон то, что вы слышали. Конечно, я поступил неправильно. Сейчас осознаю свою ошибку. Если бы была возможность вернуться в тот момент, я бы этого не повторил.

Есть ли желание извиниться перед арбитром? Конечно. Я из-за этой глупой ошибки лишился работы, которую безумно любил. Раз я говорю, что осознаю ошибку, значит понимаю, что был не прав. Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком. Я виноват, что оскорбил человека. Но если взять его профессиональную деятельность... У нас из года в год получается, что когда приезжают московские топ-клубы, всегда судья подсаживает на свистки нашу команду. И вчера было прямое доказательство этого. На два свистка в пользу "Спартака" был один в пользу "Ахмата", и то ради приличия.

Когда удаляли Мбенга, была стычка с Джикией. Он его спровоцировал, когда Мбенг схватил мяч и убегал в сторону центрального круга. Если стычка, дай обоим жёлтую карточку, а не одному. Естественно, Мбенг завёлся, эмоции перехлёстывали, и в следующем моменте он получил красную. И это далеко не единственный момент. Арбитр вчера был явно не настроен судить честно", - сказал Эдильсултанов.

Напомним, что бывший диктор назвал судью "гонд****". Дирекция "Ахмат-Арены" после матча объявила об увольнении сотрудника.

Не пропустите: Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Ахматом". | http://soccernews.ru