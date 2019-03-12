Уволенный из "Ромы" Ди Франческо близок к договоренности с новым клубом

Теги ромафиорентинаэусебио ди франческо

Уволенный из "Ромы" Ди Франческо близок к договоренности с новым клубом

Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо может возглавить "Фиорентину", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, специалист близок к договоренности с флорентийским клубом. В "Фиорентине" Ди Франческо может заменить Стефано Пиоли, контракт которого с клубом истекает летом.

Напомним, что "Рома" уволила Ди Франческо после вылета из Лиги Чемпионов, Кубка Италии, а также ряда неудовлетворительных результатов в чемпионате Испании.

В прошлом сезоне специалист довел римский клуб до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Ливерпулю" (2:5, 4:2).

Не пропустите: "Рома" - "Эмполи" - 2:1 (видеообзор матча). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре

Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 27 57
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 27 50
5 Рома Рома 27 47
6 Торино Торино 27 44
7 Аталанта Аталанта 27 44
8 Лацио Лацио 26 42
9 Сампдория Сампдория 27 39
10 Фиорентина Фиорентина 27 37
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 27 32
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 27 27
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 27 23
17 Эмполи Эмполи 27 22
18 Болонья Болонья 27 21
19 Фрозиноне Фрозиноне 27 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов