Уволенный из "Ромы" Ди Франческо близок к договоренности с новым клубом

Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо может возглавить "Фиорентину", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, специалист близок к договоренности с флорентийским клубом. В "Фиорентине" Ди Франческо может заменить Стефано Пиоли, контракт которого с клубом истекает летом.

Напомним, что "Рома" уволила Ди Франческо после вылета из Лиги Чемпионов, Кубка Италии, а также ряда неудовлетворительных результатов в чемпионате Испании.

В прошлом сезоне специалист довел римский клуб до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Ливерпулю" (2:5, 4:2).

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