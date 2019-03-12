Уволенный из "Ромы" Ди Франческо близок к договоренности с новым клубом
Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо может возглавить "Фиорентину", сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, специалист близок к договоренности с флорентийским клубом. В "Фиорентине" Ди Франческо может заменить Стефано Пиоли, контракт которого с клубом истекает летом.
Напомним, что "Рома" уволила Ди Франческо после вылета из Лиги Чемпионов, Кубка Италии, а также ряда неудовлетворительных результатов в чемпионате Испании.
В прошлом сезоне специалист довел римский клуб до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Ливерпулю" (2:5, 4:2).
Не пропустите: "Рома" - "Эмполи" - 2:1 (видеообзор матча). | http://soccernews.ru
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