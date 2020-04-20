Уволить тер Штегена, вернуть Неймара и Тьяго, избавится от французов: испанские СМИ рассказали о новых сенсационных планах "Барселоны"

Институциональный кризис в "Барселоне" не парализовала спортивное планирования Абидаля, который активно работает над проектом 2020/21, несмотря на серьезные разногласия с Лео Месси. Президент продолжает доверять французу, а тот чуть ли не ежедневно дополняет собственный шорт-лист новыми именами. Финансовый кризис, конечно, скажется на амбициозных планах "блаугранас", однако даже в условиях пандемии COVID-19 есть возможность подписывать топовых исполнителей, особенно, если они сами не прочь переходить. Приоритетные задачи – освободить зарплатную ведомость, избавившись от ненужных игроков, удержать лидеров, освежить состав футболистами, которые реально делают разницу. MD и Diario SPORT приоткрывают завесу еще тремя сенсационными слухами. Кадровая революция каталонского гранда может начаться с вратарской позиции, и речь идет не только о новом, более дешевом дублере для тер Штегена. Пока неизвестно, останется ли немец! Он справедливо требует повышения зарплаты, чтобы перейти на уровень Суареса, Пике, Бускетса или Гризманна по шкале самых высокооплачиваемых игроков. На языке цифр – это от 10 до 20 млн евро. Месси – недостижимый для других (50). Тер Штеген (4,5 млн евро) получает меньше Ракитича (6 млн) и Дембеле (9 млн), хотя первый уже не считается безапелляционно основным, а второй значительно чаще лечится, чем играет.



Переговоры между голкипером и клубом проходят чрезвычайно сложно. Если раньше руководство убеждало, что Марк никуда не денется, то сейчас появилась реальная угроза его ухода, пишет SPORT. Воспитанник гладбахской "Боруссии" полностью адаптировался к жизни в Каталонии, он прекрасно владеет языком, ездит на метро, ​​свободно гуляет по городу. Фанаты его обожают, но в нынешних обстоятельствах может произойти все, что угодно. Бартомеу хранит каждый цент, а любые повышения вообще не рассматриваются, тем более, бюджет трещит по швам. По средней зарплате (12,8 млн евро) каталонцам нет равных в Европе. Но, стоит ли этим гордиться? Раздутый бюджет может спровоцировать финансовый коллапс или частичное банкротство. Барса за один месяц карантина потеряла 150 (!) млн евро. Кто, если не тер Штеген? Идеальный вариант – Онана из "Аякса". Он прошел через Ла Масию, хорошо знает внутреннюю кухню и обладает более или менее приемлемой трансферной стоимостью (20 млн евро). 24-летний камерунец уже давно находится на карандаше каталонских скаутов, с той разницей, что прошлым летом рассматривался как второй голкипер. Онана не прочь вернуться домой, но только при одном условии – в статусе №1. Не было бы счастья, да несчастье помогло... Пандемия рискует оставить "Барсу" без топового вратаря, одного из лучших на планете, зато африканский голкипер получил бы шанс всей жизни.



Такой же шанс, но со второй попытки, надеется получить Тьяго Алькантара. "Барса" готова сделать для него исключение из правил – не подписывать игроков, которые когда-то по собственной инициативе покидали "Камп Ноу". Возвращение старшего сына Мазиньо лоббирует директор первой команды Хавьер Бордас. 29-летний хавбек "Баварии" является идеальной кандидатурой по соотношению цена-качество, считает функционер, которого называют правой рукой Бартомеу. Во-первых, в Тьяго остался год по контракту, поэтому мюнхенцы не смогут спекулировать в плане цены. 30-40 млн евро в условиях серьезной девальвации – мизерная сумма за маэстро середины поля, который был одним из лучших выпускников Ла Масии. Во-вторых, Тьяго не нужно время на адаптацию. Он провел 68 матчей за основной состав каталонцев (2011-2013) и пошел через конкуренцию с Хави и Иньестой. MD анонсирует старт переговоров при участии самого Бордаса, а также Абидаля. Последний близко общается с Мазиньо, что должно ускорить процесс в разы.



А теперь о том, кто стоит посреди горла фанам "Барсы" уже не первое межсезонье. Да, Неймар остается главной темой каталонских СМИ несмотря на приоритетность Лаутаро Мартинеса. Возвращение бразильца – стратегический трансфер, пишет Mundo Deportivo. Бывший вице-президент Эмиль Руссо, который после скандальной отставки бродит по всем радиостанциям страны, подтвердил, что каталонский клуб активно работает над "освобождением" бразильца из золотой катарской клетки. Бартомеу боится жизни без Месси, боится настолько, что сражается за футболиста, который до сих пор не отозвал против него ни одного иска (во всяком случае, такой информации не было)! "Барса" не собирается переплачивать. Более того, Бартомеу и компания работают над грандиозным обменом, который позволил бы обойтись без денег. Нужно признать, что через год шансы каталонцев сильно выросли. Неймар уже не стоит 222 млн евро, а если клубам не получится договориться полюбовно, регламент ФИФА обяжет ПСЖ отпустить бразильца за 150 млн, чего бы не хотелось Бартомеу. У него просто нет таких денег. Впрочем, чемпионам Испании может подыграть политика "национализации" на "Парк де Пренс". Шейхи намерены усилиться двумя-тремя игроками с французским паспортом, зато каталонцы не прочь избавиться от Дембеле, Умтити и Тодибо. Двое первых точно заинтересуют спортивного директора парижан Леонардо, а вот молодой центрбэк, выступающий на правах аренды за "Шальке" – не совсем желаемый вариант для бразильца. ПСЖ больше подходит Лангле, но здесь уже возникает конфликт интересов. "Барса" скорее пожертвует травматическим Умтити, чем отдаст перспективного Клемана. Словом, очередная шахматная партия без конца и края. Известно лишь то, что Неймар вряд ли останется в Париже. "Мой сын сам решит свое будущее", – убеждает отец 28-летнего форварда. Разве мы не слышали нечто подобное раньше?

*публикация была подготовлена при помощи материалов из иностранных источников