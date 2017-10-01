Увольнение Анчелотти не помогло: "Бавария теряет очки в Берлине

Матчи "Баварии" в Бундеслиге – это всегда центральное событие, а на этот раз к поединку с участием действующего чемпиона было приковано особое внимание со стороны футбольных обозревателей. И не только потому, что мюнхенцам предстояло сыграть в Берлине против местной "Герты", где в пролом сезоне у них возникли определенные проблемы и лишь благодаря голу Роберта Левандовски в компенсированное время титулованный гранд вырвал одно очко. А еще и потому, что на неделе руководство "Баварии" отправило в отставку главного тренера Карло Анчелотти после разгромного поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов. Этим решением боссы решили побить рекорд немецкого чемпионата по скорости увольнения наставника с момента начала сезона.

Уже известно о том, что следующим специалистом, который возглавит баварцев станет Томас Тухель. Ну а пока командой с бровки руководил Вилли Саньоль. В стане обоих коллективов особенно стоит отметить по одной очень важной потери. "Герте" из-за дисквалификации не мог помочь основной нападающий Ведад Ибишевич, а мюнхенцам снова продолжительное время придется обходиться без своего лидера и капитана Мануэля Нойера.

С первых же минут гости завладели инициативой и принялись штурмовать владения Ярстейна. Хорошие моменты, чтобы отличиться имели Рибери, Хуммельс и Мюллер, но откровенно фартило хозяевам. Тем не менее, гол назревал и таки созрел уже на десятой минуте. Оставшись возле чужих ворот после стандарта, Боатенг вторым темпом исполнил навесную передачу на своего напарника по центру обороны Хуммельса и тот эффектным кивком головы переправил снаряд точно в нижнюю "шестерку".

Уже спустя шесть минут берлинцы едва не получили возможность отыграться. Сначала главный арбитр встречи уверенно указал на "точку" после фола Мартинеса в своей штрафной. Но после небольшой заминки решил воспользоваться видеоповтором, после чего передумал. Матч развивался очень динамично, "Бавария" создала уйму моментов, правда, все время подводила реализация. Во второй половины подопечные Саньола начали с места в карьер и уже в дебюте удвоили преимущество в счете усилиями Левандовски.

Казалось, после такого "бело-голубые" обязаны посыпаться, но не тут то было. Уже в следующей атаке хозяева сократили отставание: Харагути в стиле Месси обошел сразу нескольких оппонентов, после чего выкатил мяч Дуде на пустые ворота и словак не промазал. А спустя пять минут хозяева восстановили паритет, отличился Калу, чем заставил трибуны "Олимпийского" трижды громко восклицать собственную фамилию. В оставшееся игра у мюнхенцев совсем расклеилась и забитыми голами команды больше не порадовали.

Итак, "Бавария" продолжает лихорадить, теряя очередные очки в чемпионате Германии.

"Герта" – "Бавария" – 2:2

Голы: Хуммельс, 10 – 0:1, Левандовски, 49 – 0:2, Дуда, 51 – 1:2, Калу, 56 – 2:2

"Герта": Ярстейн, Вайзер, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Шельбред, Дарида (Лустенбергер, 80), Лекки, Дуда (Лазаро, 75), Харагути (Эссвайн, 87), Калу

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 79), Хуммельс, Алаба, Мартинес, Толиссо, Роббен (Алькантара, 62), Мюллер, Рибери (Коман, 62), Левандовски

Богдан Архипенко

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