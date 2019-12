Увольнение Эмери ничего не изменит в "Арсенале"! Однако, испанец, возможно, потерял последний шанс закрепиться на топ-уровне

Унаи Эмери часто называют королем Лиги Европы. Трехкратный победитель этого турнира с "Севильей" удерживает первенство не только по количеству триумфов, но и по числу выигранных матчей. К тому же 48-летний специалист единственный доходил до финала этого турнира с двумя разными клубами. Однако победы во втором по рангу еврокубке так и не дали испанцу сделать карьеру на топ-уровне. Потерять работу в ПСЖ Эмери умудрился уже после первого сезона на "Парк де Пренс". Парижане позволили "Монако" стать чемпионом Франции, а в Лиге Чемпионов команда прекратила выступления на стадии 1/8 финала в уже эпохальном противостоянии с "Барселоной" (4:0, 1:6). В следующем году ПСЖ собрал все внутренние трофеи, но в ЛЧ остановился на том же этапе, уступив "Реалу". Семь трофеев за два года – хорошее достижение, но только не в Париже. После увольнения из ПСЖ испанец не получил ни одного достойного предложения и целый год просидел без работы. Оказалось, Эмери готовился к сложнейшей миссии – заменить Венгера в "Арсенале". Испанец, похоже, и сам понимал, что это может стать его последним шансом заявить о себе на самом высоком уровне. Да, "канониры" уже давно не в авангарде европейского футбола, но до сих пор где-то поблизости. И АПЛ – лучшая лига мира. Словом, ожиданий от работы на "Эмирейтс" было немало. Но Унаи снова не справился.

Это должна была быть революция, но все пошло прахом

"После 22 лет с Венгером в "Арсенале" надо было открыть окна и хорошенько все проветрить. Пришлось двигать стулья во всех отделах клуба. Надо было встряхнуть организацию, подмести весь пол. Это обновление пойдет клубу на пользу", – именно такой видел Эмери свою роль в "Арсенале". Сразу после назначения специалист начал подкреплять свои слова действиями. На предсезонной подготовке испанец шокировал игроков насыщенными тренировками. Эмери сторонник высокого и интенсивного прессинга, а для этого команда должна находиться в хорошей физической форме. Как и ожидалось, изменения в стиле игры и отсутствие игроков должного уровня не дали быстрого результата – "Арсенал" много пропускал и был одним из худших в АПЛ по количеству допущенных моментов у своих ворот. К примеру, Бернд Лено в текущем сезоне провел больше всего сейвов среди голкиперов лиги. Обычно в таких рейтингах лидируют вратари аутсайдеров, которые вынуждены постоянно защищаться. В нападении дела тоже не самые лучшие. Одно из требований Эмери – начинать атаки через короткий пас от вратаря. Даже Петр Чех в конце своей карьеры продемонстрировал значительный прогресс в этом аспекте. А Лено – вообще монстр. Немец отдает только одну неточную передачу на каждые 204. В общем, практически все игроки "Арсенала" улучшили свой процент точных пасов, если сравнивать с периодом Венгера. Однако контроль не принес ожидаемого результата. "Канониры" обычно очень медленно двигают мяч, количество атак, когда за три-четыре передачи удается вывести игрока на удар, откровенно низкое.

И с самыми ударами у лондонцев огромные проблемы. Катастрофически мало атак футболисты "Арсенала" завершают выстрелами по воротам. В обоих сезонах (прошлом и половине нынешнего) команда Унаи Эмери имела отрицательный баланс между нанесенными и допущенными ударами. Интересно, что за последние 10 сезонов с Венгером команда только в кампании 2013/14 опустилась ниже показателя +100 – тогда их было 70. Здесь на помощь "Арсеналу" пришла эффективность – даже в нынешнем сезоне у команды 18 забитых мячей при созданных 15,51 xG. Такая же ситуация с xPoints – "канониры" набрали на 3 очка больше, чем следовало бы. В конце концов, за полтора года "Арсенал" так и не начал играть в тот футбол, который хотел бы видеть Эмери и болельщики клуба. Причин этого может быть множество – от неумения тренерского штаба донести свои идеи до несостоятельности этих игроков воплотить их в жизнь. Найти однозначный ответ вряд ли удастся.

Потеря авторитета в раздевалке

Летом "Арсенал" потерял ряд важных игроков. Капитан команды Лоран Косельны отказался продлевать контракт и требовал досрочно прекратить действие действующего соглашения. Француз разочаровался стратегией "канониров", которые не могут даже выиграть борьбу за место в ТОП-4 в чемпионате Англии, а в Лиге Европы в финале 2019 уступили "Челси". В конце концов, бойкот защитника сработал, и Косельны оказался в "Бордо". Ситуацию осложнил уход и двух вице-капитанов. О переходе Аарона Рэмзи в туринский "Ювентус" стало известно еще до окончания сезона, а Петр Чех решил повесить вратарские перчатки на гвоздь. В этой ситуации капитанскую повязку примерил Джака. Однако в конце октября, когда дела "канониров" уже не шли хорошо, швейцарец стал фигурантом скандала, в результате которого лишился и повязки, и места в составе. Уже тогда было понятно, что Эмери не имеет авторитета среди игроков. Унаи попытался прибегнуть к необычному шагу – наставник назвал сразу четырех игроков, которые должны были стать капитанами команды. Футболисты Арсенала такой шаг не оценили. После ничьей в Лиге Европы против "Витории" (1:1) игроки смеялись над тренером даже в клубном самолете. "Сколько там у нас капитанов", – прозвучало иронический вопрос. Интересно, что за 78 матчей при Эмери повязку надевали 9 различных игроков.

Парадокс в том, что своим стремлением завоевать расположение подопечных и сплотить коллектив, Эмери уничтожил свой авторитет. У специалиста не осталось власти над командой. Испанец в нынешнем сезоне использовал больше игроков (35) и сделал больше замен (32), чем все менеджеры в АПЛ. В начале его карьеры на "Эмирейт" эти замены воспринимались положительно. После консервативного Венгера, который практически не пытался влиять на ход матча на протяжении игры, это стало глотком свежего воздуха. Однако со временем игроки "Арсенала" начали трактовать такое поведение Эмери как отсутствие четкого плана и видения стратегии. Еще одной проблемой оказался языковой барьер. Ужасный акцент не давал испанцу четко доносить свои идеи до подопечных. Правда, футболисты не сильно и пытались разобрать слова тренера. Манера разговора часто становилась поводом для насмешек даже в его присутствии. А Букайо Сака рассказал, что у команды всегда был альтернативный вариант: "Иногда я не понимаю ничего, когда Эмери пытается поговорить со мной. Я лучше пообщаюсь с Фредди Юнбергом".

Эмери потерял свой последний шанс?

Увольнение всегда означает одно – тренер не справился. Не справился с давлением, адаптацией, управлением командой, коммуникацией с болельщиками или руководством. Похоже, Эмери "пролетел" по всем этим пунктам. За полтора года испанец так и не привык к Англии. Говорят, что он использовал любую возможность, чтобы провести несколько дней на родине. Не лучший способ завоевать авторитет в топ-клубе. С самого начала положение было сложным – заставить без ностальгии вспоминать эпоху Венгера сложно. И это при том, что Арсен за последние несколько лет перед уходом максимально упростил задачу для своего преемника. Болельщики "канониров" заждались перемен, но хотели они, наверное, не такого. Интересное сравнение 51-го матча Эмери в АПЛ и такого же количества последних поединков Венгера. Оба наставника набрали одинаковое количество очков – по 88. Но с французом "Арсенал" добыл больше побед, чаще бил по воротам соперника и больше забивал.

