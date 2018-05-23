Увольнение Конте обойдется "Челси" в 10 миллионов евро

Теги челсиантонио конте

Увольнение Конте обойдется "Челси" в 10 миллионов евроРуководство лондонского "Челси" рассматривает вариант с расставанием с главным тренером своей команды Антонио Конте.

Издание The Times уже проинформировало, что увольнение итальянского специалиста будет стоить "аристократам" порядка 10-ти миллионов евро.

Контракт Конте с "Челси" рассчитан до лета следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Челси" уже определилось с будущим Конте. | soccernews.ru

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