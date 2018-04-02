Увольнение Конте обойдётся "Челси" в кругленькую сумму

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Увольнение Конте обойдётся "Челси" в кругленькую сумму

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не намерен добровольно покидать свой пост, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, итальянский специалист хочет получить неустойку в случае увольнения. Таким образом, "синим" придётся заплатить 48-летнему наставнику компенсацию в размере 10,27 миллионов евро.

Отметим, что "Челси" проваливает нынешний сезон. Команда практически потеряла шансы завершить текущий розыгрыш АПЛ в топ-4, а также вылетела из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.    

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