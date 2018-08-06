Увольнение Моуринью не за горами? Сравнительная статистика по матчу "Бавария" - "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенжозе моуринью

Увольнение Моуринью не за горами? Сравнительная статистика по матчу "Бавария" - "Манчестер Юнайтед"Вчера в товарищеском матче мюнхенская "Бавария" минимально обыграла "Манчестер Юнайтед". Однако счет на табло не отражает того превосходства, которое в игре имел чемпион Германии.

Учитывая невнятную игру "красных дьяволов" во время предсезонной подготовки, а также натянутые отношения главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью с руководством своего клуба, вполне возможно, что уже на старте сезона португалец может остаться без работы.

Напомним,  Рэшфорд сменил игровой номер в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
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9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
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14 Уотфорд 38 41
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