Увольнение Моуринью не за горами? Сравнительная статистика по матчу "Бавария" - "Манчестер Юнайтед"

Вчера в товарищеском матче мюнхенская "Бавария" минимально обыграла "Манчестер Юнайтед". Однако счет на табло не отражает того превосходства, которое в игре имел чемпион Германии.

Учитывая невнятную игру "красных дьяволов" во время предсезонной подготовки, а также натянутые отношения главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью с руководством своего клуба, вполне возможно, что уже на старте сезона португалец может остаться без работы.

Напомним, Рэшфорд сменил игровой номер в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru