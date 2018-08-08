Увольнение Моуринью обойдется "Манчестер Юнайтед" в 13,5 миллиона евро

Увольнение своего главного тренера Жозе Моуринью по ходу сезона 2018/2019 обойдется "Манчестер Юнайтед" в 13,5 миллиона евро.

Как информирует The Sun, именно столько "красные дьяволы" будут вынуждены выплатить португальскому специалисту за расторжение действующего контракта, который рассчитан до лета 2020-го года. При этом у букмекеров "Особенный" числится среди главных фаворитов на то, чтобы первым из наставников клубов АПЛ лишиться работы по ходу нового сезона.

Напомним, Погба сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru