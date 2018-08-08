Увольнение Моуринью обойдется "Манчестер Юнайтед" в 13,5 миллиона евро

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Увольнение Моуринью обойдется "Манчестер Юнайтед" в 13,5 миллиона евроУвольнение своего главного тренера Жозе Моуринью по ходу сезона 2018/2019 обойдется "Манчестер Юнайтед" в 13,5 миллиона евро.

Как информирует The Sun, именно столько "красные дьяволы" будут вынуждены выплатить португальскому специалисту за расторжение действующего контракта, который рассчитан до лета 2020-го года. При этом у букмекеров "Особенный" числится среди главных фаворитов на то, чтобы первым из наставников клубов АПЛ лишиться работы по ходу нового сезона.

Напомним,  Погба сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов