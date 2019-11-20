Увольнение Почеттино и его помощников может стоить "Тоттенхэму" около 23 миллионов евро

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Увольнение Почеттино и его помощников может стоить "Тоттенхэму" около 23 миллионов евро

Увольнение Маурисио Почеттино и его тренерского штаба может стоить "Тоттенхэму" 23 миллиона евро. Об этом сообщает The Independent.

По данным источника, по условиям контракта, который стороны продлевали в 2018 году, сумма отступных для специалиста составляет около 14,6 миллиона евро. Помимо Почеттино клуб покинули его ассистенты Хесус Перес, Мигель Д’Агостино и Антони Хименес. В их контрактах также прописана компенсация. Таким образом, увольнение может обойтись клубу в 23 миллиона евро.

Почеттино возглавил "шпоры" в 2018 году. В прошлом сезоне "Тоттенхэм" прошел в финал Лиги Чемпионов, однако уступил "Ливерпулю".

В этом сезоне после 12 туров АПЛ команда занимает 14 место в турнирной таблице. Это худший старт клуба с 2008 года.

Ранее стало известно, что новым главным тренером "Тоттенхэма" стал Жозе Моуринью.

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