Увольнение Зидана обойдется "Реалу" в огромную сумму

Стала известна сумма, которую должен будет заплатить мадридский "Реал", чтобы уволить главного тренера Зинедина Зидана, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, увольнение французского специалиста обойдется королевскому клубу в 80 миллионов евро. В эту сумму входит зарплата тренера до окончания контракта с учетом налогов. Сейчас Зидан получает в "Реале" 13 миллионов евро в год. Преемником француза может стать бывший наставник "Реала" Жозе Моуринью.

После четырех туров "Реал" занимает четвертое место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов мадридцы стартовали с разгромного поражения от ПСЖ со счетом 0:3.

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