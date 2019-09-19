Увольнение Зидана обойдется "Реалу" в огромную сумму
Стала известна сумма, которую должен будет заплатить мадридский "Реал", чтобы уволить главного тренера Зинедина Зидана, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, увольнение французского специалиста обойдется королевскому клубу в 80 миллионов евро. В эту сумму входит зарплата тренера до окончания контракта с учетом налогов. Сейчас Зидан получает в "Реале" 13 миллионов евро в год. Преемником француза может стать бывший наставник "Реала" Жозе Моуринью.
После четырех туров "Реал" занимает четвертое место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов мадридцы стартовали с разгромного поражения от ПСЖ со счетом 0:3.
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|Команда
|М
|О
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|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
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|Эйбар
|2
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|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
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