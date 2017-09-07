Узбекистан остался без главного тренера
Федерация футбола Узбекистана отстранила Самвела Бабаяна от должности главного тренера национальной сборной.
46-летний наставник не смог вывести команду на чемпионат мира, из-за чего тренерский штаб полностью распущен.
"ФФУ поздравляет Иран и Южную Корею с получением путевки на чемпионат мира и желает им удачи. В то же время федерация выражает благодарность болельщикам, которые поддерживали национальную команду в ходе отборочного турнира к ЧМ-2018", - сообщили в ФФУ.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Иран
|10
|22
|2
|Республика Корея
|10
|15
|3
|Сирия
|10
|13
|4
|Узбекистан
|10
|13
|5
|Китай (КНР)
|10
|12
|6
|Катар
|10
|7
|Группа B
|М
|О
|1
|Япония
|10
|20
|2
|Саудовская Аравия
|10
|19
|3
|Австралия
|10
|19
|4
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|10
|13
|5
|Ирак
|10
|11
|6
|Таиланд
|10
|2