Узбекистан остался без главного тренера

Федерация футбола Узбекистана отстранила Самвела Бабаяна от должности главного тренера национальной сборной.

46-летний наставник не смог вывести команду на чемпионат мира, из-за чего тренерский штаб полностью распущен.

"ФФУ поздравляет Иран и Южную Корею с получением путевки на чемпионат мира и желает им удачи. В то же время федерация выражает благодарность болельщикам, которые поддерживали национальную команду в ходе отборочного турнира к ЧМ-2018", - сообщили в ФФУ.

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