Ужасный дебют: Карсдорп порвал крестообразные связки колена в первом матче за "Рому"

Защитник "Ромы" Рик Карсдорп выбыл из строя на неопределённый срок из-за тяжёлой травмы.

Как сообщает официальный сайт "волков", 22-летний голландец, дебютировавший за римлян в матче десятого тура Серии А против "Кротоне", порвал переднюю крестообразную связку левого колена.

Стоит отметить, что Карсдорп, присоединившийся к "Роме" ещё в июне, ранее не мог играть из-за проблем с мениском. | http://soccernews.ru