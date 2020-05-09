Уже через неделю возобновится первый топ-чемпионат! Рассказываем технические аспекты выхода из карантина в исполнении Бундеслиги

Правительство Германии разрешил возобновить Бундеслигу во второй половине месяца. Футбольная власти решили не тянуть – чемпионат продолжится уже на следующей неделе. Первые поединки назначены на субботу, 16 мая. Среди различных вариантов восстановления выбрали самый простой – начать с 26-го тура, на котором коронавирус прервал турнир. Первым и центральным матчем игрового дня станет Рурское дерби между дортмундской "Боруссией" и "Шальке". От пятничной игры отказались. Поединок "Вердера" и "Байера" перенесли на понедельник, потому что бременцы позже всех возобновили тренировки. В дальнейшем команды будут играть в обычном недельном цикле, но 2 тура проведут посреди недели в еврокубковом режиме (в частности, так пройдет Der Klassiker). Это позволит завершить чемпионат до июля. Последний тур запланирован на 27 июня. Во второй Бундеслиге все аналогично. Правила вылета / повышение в классе сохраняются. Следующий сезон планируют начать в августе.



Германия переносит коронавирус значительно легче, чем другие крупные страны. Здесь и ниже смертность от COVID-19, здесь и грамотнее реакция власти, здесь и выше ответственность у людей. С середины апреля количество новых случаев инфицирования уменьшается, заметна положительная динамика. В Германии на этой неделе состоялось общее ослабление карантинных мер: открылись магазины, некоторые рестораны, ученики возвратились к учебе. Камбэк футбола стал одним из пунктов! Быстрому восстановлению Бундеслиги изрядно поспособствовал четкий план Немецкой футбольной лиги (из него будут брать пример другие топ-чемпионаты, в частности АПЛ следит очень внимательно), к подготовке которого привлекали медиков. Некоторые пункты вызвали критику, но само наличие продуманного сценария сыграло свою роль. Глава НФЛ Кристиан Зайферт убедил, что футбольные соревнования не перейдут допустимый предел риска. За скорейшее возвращение футбола выступали премьер-министры почти всех земель, кроме Бремена и Рейнланд-Пфальц. Ангела Меркель предлагала двухнедельную подготовку к возобновлению сезона с изоляцией игроков, однако в итоге канцлер согласилась на более лояльный вариант с серединой мая. Французский опыт с досрочным завершением сезона в Германии фактически не рассматривался. По подсчетам прессы, 13 из 36 клубов первой и второй Бундеслиги не выжили бы без возобновления матчей.

Почему такая спешка?

- 100 футболистов в первой Бундеслиге и треть от всех во второй Бундеслиге имеют контракты до 30 июня. Чтобы избежать волокиты с переподписанием сделок на несколько недель, лига хотела завершить сезон до этой даты.



- Желание доиграть Кубок Германии, где остались полуфиналы и финал.



- К организации матчей двух немецких топ-дивизионов привлечено более 55 000 человек. Большинство из них во время пандемии остались без финансовой поддержки. Восстановление матчей вернет многим людям работу.



Неявные на первый взгляд причины тоже весьма очевидны – Бундеслига хочет получить дополнительный поток болельщиков, которые соскучились по большому футболу. Сторонники АПЛ, Серии "А" и Примеры вынуждены переключаться на Бундеслигу минимум на 3 недели. Это даст чемпионату дополнительный прирост популярности.

Как будут реализованы матчи?

Конечно, поединки будут проходить без болельщиков. Все постараются реализовать в соответствии с планом НФЛ, в котором до рестарта доработают все нюансы. Основные положения, согласно сайту Бундеслиги, следующие:



- На стадионе в момент матча могут находиться максимум 322 человека: 98 на поле и у поля (команды, тренеры, судьи, болбои, фотографы, операторы), 115 на трибунах (полицейские, пожарные, стюарды, журналисты, аналитики), 109 на территории стадиона (техработники, журналисты и другие). Помещение для видеоарбитров в Кельне переоборудуют, чтобы судьи могли сохранять безопасное расстояние.



- Футболисты должны ограничить свои контакты на период продления сезона. Клубы поселят всю команду в отеле до конца чемпионата ("Боруссия" Дортмунд уже заехала в клубный отель перед началом тренировок). Минимум контактов между собой, сохранение дистанции в раздевалки, душ только дома или в личном номере. Кашлять и чихать только в локоть и на дистанции.



- Перед матчем никаких рукопожатий и командных фото. Дети не будут выводить игроков на поле, команды будут отдельно проходить сквозь тоннель. Никаких микс-зон, пресс-конференции без журналистов. Перед выходом на стадион всем измерять температуру (этот пункт особенно интересен)! Также будут дезинфицировать помещения, в которых будут находиться люди.



- Еженедельно все участники матча будут сдавать тесты на COVID-19. Для этого выделят 25 000 тестов, которые будут стоить 2 500 000 евро. Сильного публичного возмущения сумма не вызывает, потому что в Германии нет проблем с тестами для населения. "Это не тот случай, когда врач или медсестра не могут пройти тест, потому что все выделено для футболистов", – объясняют в немецкой федерации.

Непосредственно на поле во время игры ограничений не будет. Футболистам не придется играть в масках и менять их каждые 15 минут, во время стандартов можно будет нормально действовать. В общем это все обесценивает запрет рукопожатий, но во избежание лишних контактов все равно правильно. Игроков могут попросить спокойнее праздновать голы, без командных объятий.

Если найдут инфицированных после восстановления матчей, сезон снова остановят?

На прошлой неделе НФЛ провела первую волну тестирования в клубах первой и второй Бундеслиги. Проверили игроков, тренеров, физиотерапевтов и других работников. С 1742 образцов 10 были положительными на коронавирус (во всех болезнь проходила бессимптомно). Из прессы стало известно, что среди больных есть как минимум 3 футболиста. Руководителей лиги это не испугало – они заявили, что ожидали такого результата. Инфицированных отправили на карантин, а тренировки позволили продолжить. Сейчас мы знаем о случаях заболевания в "Кельне", гладбахской "Боруссии", дрезденском "Динамо" и "Ерцгебирге". Последние поместили всю команду на карантин, хотя никто этого не требовал – клубы сами принимают решения. Сейчас проводится вторая волна тестирования. В дальнейшем клубы не будут сообщать о выявленных случаях публично, о результатах проверки будет централизованно информировать НФЛ, но без особых деталей для прессы. Что будет, если после восстановления матчей возникнет новая волна заболевания, пока неизвестно. Кристиан Зайферт говорит, что в такой ситуации решение будут принимать органы здравоохранения. А тот факт, что футбол может запустить новую волну коронавируса, он вообще отвергает: "Вероятность того, что это произойдет из-за футбола, мизерная. Людей, которые будут участвовать в матчах, можно легко контролировать". Впрочем, лига разработала план действий на случай критической ситуации (например, заболела большая часть какой-то команды), но раскрыть его отказалась. Посмотрим, как все это будет на практике. Если Бундеслига успешно запустится, то уже скоро мы сможем говорить о возобновлении всех остальных чемпионатов. А пока ждем следующих выходных.