Уже к 5-й минуте матча с "Ростовом" "Зенит" потерял двух своих ключевых игроков

Теги зенит санкт-петербургростовэммануэль мамманаандрей лунев

Уже к 5-й минуте матча с "Ростовом" "Зенит" потерял двух своих ключевых игроковУже к 5-й минуте матча 22-го тура РФПЛ против "Ростова" питерский "Зенит" потерял двух своих ключевых игроков.

Так, еще на разминке перед игрой повреждение получил голкипер "сине-бело-голубых" Андрей Лунев, а на 4-й минуте поединка травму получил их защитник Эммануэль Маммана, неудачно приземлившийся на поле после верховой дуэли с соперником. 

Не пропустите: превью к матчу "Ростов" - "Зенит". | soccernews.ru

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