Уже к 5-й минуте матча с "Ростовом" "Зенит" потерял двух своих ключевых игроков

Уже к 5-й минуте матча 22-го тура РФПЛ против "Ростова" питерский "Зенит" потерял двух своих ключевых игроков.

Так, еще на разминке перед игрой повреждение получил голкипер "сине-бело-голубых" Андрей Лунев, а на 4-й минуте поединка травму получил их защитник Эммануэль Маммана, неудачно приземлившийся на поле после верховой дуэли с соперником.

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