Уже летом Коутиньо может вернуться на "Энфилд"

Теги хорватиябразилияфилиппе коутиньо

Уже летом Коутиньо может вернуться на "Энфилд"Уже этим летом полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может вернуться на "Энфилд" - стадион своего бывшего клуба.

Как информирует sport.es, "селесао" ведут переговоры о проведении в Англии товарищеского матча в преддверии Чемпионата Мира с национальной командой Хорватии. Предпочтительным местом проведения игры были определены стадион "Ливерпуля" и арена лондонского "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Напомним, Коутиньо назвал причины своего перехода в "Барселону". | soccernews.ru

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