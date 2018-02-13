Уже летом Коутиньо может вернуться на "Энфилд"

Уже этим летом полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может вернуться на "Энфилд" - стадион своего бывшего клуба.

Как информирует sport.es, "селесао" ведут переговоры о проведении в Англии товарищеского матча в преддверии Чемпионата Мира с национальной командой Хорватии. Предпочтительным местом проведения игры были определены стадион "Ливерпуля" и арена лондонского "Челси" "Стэмфорд Бридж".

Напомним, Коутиньо назвал причины своего перехода в "Барселону". | soccernews.ru