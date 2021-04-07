Уже пятый футболист сборной Италии заразился коронавирусом

Теги италияаталантакоронавирус

Уже пятый футболист сборной Италии заразился коронавирусомФото: Твиттер @Atalanta_BC 
Официальный сайт "Аталанты" сообщает о том, что хавбек команды Маттео Пессина сдал положительный тест на коронавирус. Заболевание проходит без симптомов и осложнений, однако футболист вынужден отправиться на обязательную самоизоляцию.

Это уже пятый случай заражения у футболистов, которые провели находились в расположении сборной Италии во время мартовских матчей отбора к Чемпионату Мира 2022. По этого положительные тесты на COVID-19 сдали: защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, футболисты ПСЖ Алессандро Флоренци и Марко Верратти, а также Винченцо Грифо из "Фрайбурга".

В текущем сезоне 23-летний Пессина провел 32 матча за "Аталанту", в которых забил три гола и сделал три результативных передачи.

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