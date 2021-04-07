Уже пятый футболист сборной Италии заразился коронавирусом
Фото: Твиттер @Atalanta_BC
Официальный сайт "Аталанты" сообщает о том, что хавбек команды Маттео Пессина сдал положительный тест на коронавирус. Заболевание проходит без симптомов и осложнений, однако футболист вынужден отправиться на обязательную самоизоляцию.
Это уже пятый случай заражения у футболистов, которые провели находились в расположении сборной Италии во время мартовских матчей отбора к Чемпионату Мира 2022. По этого положительные тесты на COVID-19 сдали: защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, футболисты ПСЖ Алессандро Флоренци и Марко Верратти, а также Винченцо Грифо из "Фрайбурга".
В текущем сезоне 23-летний Пессина провел 32 матча за "Аталанту", в которых забил три гола и сделал три результативных передачи.
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|Команда
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|26
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17