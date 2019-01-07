Уже пылим: Джикия опубликовал совместное фото с футболистами
Защитник "Спартака" Георгий Джикия опубликовал фотографию в инстаграме вместе Джано Ананидзе и Александром Самедовым.
"Уже пылим", - подписал снимок футболист.
Ранее Джикия попрощался с Самедовым, сказав спасибо за совместную игру, добавив "в жизни мы ещё попылим".
Напомним, Самедов ушел из "Спартака" по обоюдному согласию и в скором времени подпишет новый контракт с "Крыльями Советов".
Не пропустите: В Петербурге прошел флешмоб в поддержку Кокорина | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Лента новостей
-
Защитник "Спартака" Боккетти прояснил своё будущее
-
"Интер" поставил условие Мауро Икарди
-
Сёмин рассказал о планах "Локомотива" на зимнее трансферное окно
-
"Реал" провёл презентацию Браима Диаса
-
Фергюсон выступил с речью перед футболистами "Манчестер Юнайтед"
-
Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть
-
Три клуба Примеры претендуют на полузащитника "Краснодара"
-
"Барселона" контактирует с окружением Неймара
-
Бензема может перейти в "Челси"
-
Появилось косвенное доказательство, что "Спартак" сохранит Ерёменко
-
"Ювентус" контактирует с трансферной целью "Баварии"
-
1
Клопп прокомментировал вылет "Ливерпуля" из Кубка Англии
-
Девушка дня: Анна Семак - супруга наставника "Зенита" Сергея Семака
-
"Ливерпуль" и "Эвертон" ведут борьбу за португальского хавбека
-
Мхитарян может покинуть "Арсенал"
-
1
В "Реале" произошёл разбор полётов
-
"Наполи" нацелился на перспективного защитника из Бундеслиги
-
Тренер "Краснодара" оценил первого зимнего новичка
-
"Милан" хочет вернуть Алешандре Пато
-
Неймар провёл 50-й матч за ПСЖ: опубликована статистика
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10