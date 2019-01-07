Уже пылим: Джикия опубликовал совместное фото с футболистами

Защитник "Спартака" Георгий Джикия опубликовал фотографию в инстаграме вместе Джано Ананидзе и Александром Самедовым.

"Уже пылим", - подписал снимок футболист.

Ранее Джикия попрощался с Самедовым, сказав спасибо за совместную игру, добавив "в жизни мы ещё попылим".

Напомним, Самедов ушел из "Спартака" по обоюдному согласию и в скором времени подпишет новый контракт с "Крыльями Советов".

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