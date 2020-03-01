Уже сегодня в Испании может решиться судьба чемпионства! Или почему "Реал" - "Барселона" - важнейший матч сезона на Пиренеях

Легендарный "Сантьяго Бернабеу" принимает Классико стоимостью в половину лиги. Очевидно, что этот поединок не гарантирует победителю чемпионский титул, 12 завершающих туров никто не отменял, но тот, кто возьмет три очка, получит серьезное психологическое преимущество над конкурентом. "Барса" прибыла в Мадрид в качестве фаворита противостояния. Каталонцы опережают "бланкос" на два балла, выдав серию из четырех побед подряд в рамках Ла Лиги. "Кулес" не теряли очков после фиаско на "Месталье" (0:1), хотя и побеждали преимущественно с большим трудом. "Леванте", "Бетис" и "Хетафе" были обыграны каталонцами минимально, и только один из аутсайдеров первенства "Эйбар" получил в свои ворота пять безответных мячей на "Камп Ноу". Выездной поединок против "Наполи" в Лиге Чемпионов подтвердил игровые проблемы команды Сетьена, которая спаслась благодаря Гризманну. Зато "Реал" оказался в "трешовой" ситуации. Фактически за неделю мадридцы рискуют потерять все шансы на хотя бы один титул по итогам нынешней кампании. Черная полоса "бланкос" началась с домашнего поражения от "Сосьедада" в Кубке Испании. Если ничью с "Сельтой" еще можно назвать несчастным случаем, то провал на "Сьюдад де Валенсия" (0:1) подтвердил негативную тенденцию. Зизу также не сумел реанимировать своих подопечных на суперважную дуэль с "Манчестер Сити", которая завершилась большой катастрофой. Чтобы пройти дальше в Лиге Чемпионов, мадридцам понадобится помощь высших сил. "Все или ничего", – дополнительно давит на "Реал" испанская пресса перед 203-м Классико в истории. Кстати, сейчас обе команды могут похвастаться одинаковым количеством лиговых побед в очных встречах (по 72), поэтому ставки серьезно повышаются. Тем более, что "королей" не устраивают нули с первого круга.

Скандалы... скандалы... скандалы... Институциональный кризис в "Барсе", который началась после "бегства" Неймара, перерос в открытую войну между руководством и игроками. "Кулес" утопают во внутренних конфликтах, которые рискуют ускорить выборы президента, запланированные на лето 2021-го. Отставка Эрнесто Вальверде вызвала целый шторм на "Камп Ноу". Все началось с опрометчивого заявления спортивного директора Эрика Абидаля об отношениях между футболистами и предыдущим тренером. Мол, немало исполнителей не хотели работать с "Муравьем", откровенно прохлаждаясь на тренировках. Слова французского функционера сильно не понравились Месси, который жестко ответил бывшему партнеру в социальной сети. Дальше – взаимные уколы без конца и края. Несмотря на старания Бартомеу погасить конфликт, выходит только хуже. Накануне Классико его заподозрили в организации целой кампании в соцсетях против собственных же игроков! Президенту даже приходилось проводить экстренное собрание команды, чтобы отчитаться перед Месси и компанией, но ему, кажется, никто не поверил. Бускетс и Ракитич, в частности, после невнятной игры в "Неаполе" критиковали боссов клуба за провальную трансферную кампанию, ведь каталонцы остались без центрфорварда в Лиге Чемпионов. Брейтуэйт, который блестяще дебютировал с "Эйбаром", не имеет права выступать в Европе. Другое дело – Классико, где малоизвестный ранее датчанин может стать секретным оружием Сетьена. Последний, к слову, будет сдавать первый серьезный экзамен. Классико похоронило немало наставников, а Кике пока не реанимировал традиционный футбол Барсы...

Зизу имеет гораздо больше поводов для волнений, чем его коллега. AS называет его положение "деликатным", а это значит, что над тренером "бланкос" реально сгущаются тучи. Неудача в Классико и сезон без трофеев могут стоить ему должности. В этом почти никто не сомневается. Зидан теряет контроль над командой! Мадрид пропустил 10 мячей в пяти последних поединках – ровно столько, сколько во время серии из 22 матчей без поражений (с октября по февраль). Кадровые решения француза также вызывают немало вопросов. Прежде всего, непонятная ситуация с Кроосом, который остался на скамейке запасных против "горожан". Зизу просит не искать подвохов, мол ничего личного, однако СМИ так-то легко проведешь. Мадридская пресса настаивает, что между немецким хавбеком и тренером возник конфликт. Что ж, Классико расставит все точки над "и". Перес не любит проигрывать титулы, но гораздо больше его раздражают провалы в Классико. Бенитес и Лопетеги подтвердят!

Что по кадрам? Зидан потерял Азара почти до конца сезона. Продолжает лечиться Асенсио. А вот отсутствие в заявке Луки Йовича – сугубо тренерское решение, даже не стоит объяснять. Сербский форвард, похоже, может искать себе новый клуб. Похожая ситуация с Хамесом, Начо и Браимом Диасом. А молодой бразилец Родриго пропускает Классико из-за скандального удаления за дубль. В списке Барсы тоже немало неожиданностей. Альба восстановился значительно быстрее, чем предполагалось и полетел в Мадрид. Пике также успел залечить неаполитанское повреждение. В лазарете остаются Сержи Роберто, Суарес и Дембеле. Если уругваец еще имеет шанс появиться ближе к завершению кампании, то на французского вингера уже никто не рассчитывает.

Всякие вкусности: - Месси и Бускетс могут приблизиться к Хенто по количеству побед в Классико. У обоих – по 19 викторий; у легенды Реала – 21.

- "Реал" и "Барса" еще ни разу в истории не расписывали две нулевые ничьи за сезон, во всех турнирах.

- Серхио Рамос провел больше всех классических противостояний в истории – 43. В активе Месси – 42. Сегодня будет их 41-я очная встреча (рекорд).

- "Барса" не пропускает на "Бернабеу" 321 минуту, с 16 октября 2017 года.

- Месси является лучшим бомбардиром Классико с 26-ю мячами. 11 раз аргентинец отмечался на "Бернабеу" в Ла Лиге. В то же время, Лео не забивает мадридцам 4 матча подряд.

- Сегодня будет шестая тренерская дуэль Зидана и Сетьена – пока в их соперничестве сохраняется паритет (по 2 победы и 2 ничьи).