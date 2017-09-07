Уже следующим летом ПСЖ может побить трансферный рекорд Неймара

Уже следующим летом французский ПСЖ может побить свой трансферный рекорд, установленный при покупке Неймара у каталонской "Барселоны".

Как информирует 90min.com, парижане рассматривают вариант с тем, чтобы заманить в свои ряды еще одну звезду "сине-гранатовых" - Лионеля Месси. Если клубу удастся согласовать условия перехода с самим аргентинцем, ПСЖ вполне будет готов заплатить за него 300 миллионов евро, которые будут равняться сумме отступных в новом контракте ведущего бомбардира "Барсы".

Напомним, Месси уже вернулся в расположение "Барселоны". | soccernews.ru