Уже следующим летом ПСЖ может побить трансферный рекорд Неймара

Теги барселоналионель мессипсж

Уже следующим летом ПСЖ может побить трансферный рекорд НеймараУже следующим летом французский ПСЖ может побить свой трансферный рекорд, установленный при покупке Неймара у каталонской "Барселоны".

Как информирует 90min.com, парижане рассматривают вариант с тем, чтобы заманить в свои ряды еще одну звезду "сине-гранатовых" - Лионеля Месси. Если клубу удастся согласовать условия перехода с самим аргентинцем, ПСЖ вполне будет готов заплатить за него 300 миллионов евро, которые будут равняться сумме отступных в новом контракте ведущего бомбардира "Барсы".

Напомним, Месси уже вернулся в расположение "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов