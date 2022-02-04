Уже три клуба отказались от Дембеле из-за его запросов по зарплате

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Уже три клуба отказались от Дембеле из-за его запросов по зарплате

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Стали известны требования французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле по зарплате, из-за которых от его подписания отказались уже три европейских клуба.

Как сообщает ESPN, игрок был предложен двум лондонским клубам: "Челси" и "Тоттенхэму", у которых его агенты запросили оклад в размере 8 миллионов евро за сезон после налогообложения.

По информации источника, оба клуба ответили отказом. Такое же решений принял и "Пари Сен-Жермен", которому также предлагали французского игрока.

Отмечается, что несмотря на это, Дембеле не собирается отказываться от своих требований.

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