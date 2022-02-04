Уже три клуба отказались от Дембеле из-за его запросов по зарплате
Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен
Стали известны требования французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле по зарплате, из-за которых от его подписания отказались уже три европейских клуба.
Как сообщает ESPN, игрок был предложен двум лондонским клубам: "Челси" и "Тоттенхэму", у которых его агенты запросили оклад в размере 8 миллионов евро за сезон после налогообложения.
По информации источника, оба клуба ответили отказом. Такое же решений принял и "Пари Сен-Жермен", которому также предлагали французского игрока.
Отмечается, что несмотря на это, Дембеле не собирается отказываться от своих требований.
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|Команда
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|5
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18