Ужин из "анчоусов": "Атлетико" принимает "Малагу"
"Атлетико"- "Малага"
Стадион: "Ванда Метрополитано"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Аутсайдер чемпионата Испании "Малага" в рамках четвертого тура сыграет с мадридским "Атлетико". "Матрасники" начали сезон с ничей против новичка элитного дивизиона "Жироны". По ходу матча команда Симеоне потеряла Антуана Гризманна, получившего красную карточку. Следующие две игры французский нападающий пропустил из-за дисквалификации, и если в матче с "Лас-Пальмасом" его отсутствие заметно не было, так как "матрасники" отправили в ворота соперника пять мячей, то в противостоянии с "Валенсией" Гризманна не хватало. "Атлетико" выглядел достаточно блекло в атаке, "летучие мыши" же не хотели рисковать, поэтому команды сыграли вничью 0:0. Мадридский клуб имеет в своем активе пять очков, также он не слишком удачно съездил среди недели в Рим, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" сыграл 0:0 с "Ромой". У команды наблюдаются некоторые проблемы с реализацией, поэтому игра против аустайдера чемпионата придётся как нельзя кстати.
Прошли времена, когда "Малага" получала значительную финансовую помощь от катарского владельца, "анчоусы" пошумели в Лиге Чемпионов сезона 2012/2013, едва не выйдя в полуфинал. Лишь ошибки арбитра Крэйга Томпсона не позволили "Малаге" пройти дортмундскую "Боруссию". Шотландский арбитр на последних минутах засчитал два гола немцев из офсайда, в результате чего "Боруссия" вышла в полуфинал. Сказка закончилась, в дальнейшем "Малага" постепенно скатилась в середину турнирной таблицы. Теперь же андалусийцы и вовсе находятся в аутсайдерах, проиграв все три стартовые игры, при том, что соперниками были команды среднего уровня: "Эйбар" (0:1), "Жирона" (0:1) и "Лас-Пальмас" (1:3).
Интересные факты противостояния:
В прошлом сезоне "Атлетико" выиграл на поле "Малаги" со счетом 0:2, а на своем стадионе победил 4:2.
Команды провели между собой 68 очных встреч: 37 побед у "Атлетико", 12 – у "Малаги", 19 раз была зафиксирована ничья.
"Атлетико" не проигрывает "Малаге" на своем поле с 2011 года.
"Малага" проиграла четыре последние игры, "Атлетико" не знает поражений в семи матчах подряд.
Ориентировочные составы:
"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Годин, Савич, Хуанфран, Коке, Сауль, Томас, Карраско, Корреа, Гризманн.
"Малага": Хименес, Диего Гонсалес, Байссе, Эрнандес, Рикка, Росалес, Кузманович, Ресио, Адриан Гонсалес, Бастон, Эн-Несири.
Прогноз на матч:
"Атлетико" – явный фаворит матча, команда должна набирать три очка в игре с аутсайдером, если хочет вернуться в группу лидеров. "Малага" же в этом сезоне пока не может найти свою игру, забив только один мяч и пропустив пять.
Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 1.25, на ничью – 5.50, на "Малагу" – 13.00.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|12
|2
|Реал Сосьедад
|3
|9
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|8
|4
|Севилья
|3
|7
|5
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|6
|Леванте
|4
|6
|7
|Валенсия
|4
|6
|8
|Леганес
|4
|6
|9
|Бетис
|4
|6
|10
|Эйбар
|4
|6
|11
|Реал Мадрид
|3
|5
|12
|Хетафе
|4
|4
|13
|Жирона
|3
|4
|14
|Сельта Виго
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|3
|16
|Лас Пальмас
|3
|3
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|4
|1
|18
|Эспаньол
|3
|1
|19
|Алавес
|3
|0
|20
|Малага
|4
|0