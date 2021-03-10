Узнали, что он не умеет: Линекер потроллил Роналду после матча с "Порту"
Бывший нападающий сборной Англии и "Барселоны" Гари Линекер прокомментировал действия нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду при штрафном ударе в исполнении полузащитника "Порту" Сержиу Оливейры в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Оливейра нанес удар на 115-й минуте, а Роналду отвернулся от мяча и он прошел между его ног и влетел в ворота.
"Мы наконец узнали о чем-то, что Роналду не в состоянии делать – неподвижно стоять в стенке", - написал Линекер в своем Twitter.
"Ювентус" победил со счетом 3:2, но вылетел из турнира по правилу "выездного гола".
Не пропустите: Пирло прокомментировал то, что Роналду и Рабьо отвернулись от мяча перед вторым голом "Порту". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Варан хочет покинуть "Реал"
-
Руководитель "Ювентуса" высказался о гипотетическом трансфере Месси
-
В "Ювентусе" высказались о будущем Роналду
-
"Шахтер" назвал заявку на матч с "Ромой" в Лиге Европы
-
Провал Пирло, провал Роналду, провал "Ювентуса": разбираем, почему чемпион Италии не дожал "Порту" в большинстве
Лента новостей
-
Джеко не поможет "Роме" в матче с "Шахтером"
-
Хавбек "Спартака" попал в число лучших молодых талантов Европы по итогам недели
-
Капелло о Роналду и Рабьо: "Непростительная ошибка"
-
"Барселона" назвала цену за Роберто
-
Варан хочет покинуть "Реал"
-
Узнали, что он не умеет: Линекер потроллил Роналду после матча с "Порту"
-
Руководитель "Ювентуса" высказался о гипотетическом трансфере Месси
-
Холанд ярко отреагировал на выход дортмундской "Боруссии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
В "Ювентусе" высказались о будущем Роналду
-
Легендарный бразильский стадион переименуют в честь Пеле
-
Фанаты ПСЖ подготовили оскорбительный баннер, адресованный жене Пике Шакире
-
"Шахтер" назвал заявку на матч с "Ромой" в Лиге Европы
-
Джеррард рассказал, почему фанаты против его назначения в "Ливерпуль"
-
Российская арбитр выложила фотографию с обнаженной грудью (фото)
-
Провал Пирло, провал Роналду, провал "Ювентуса": разбираем, почему чемпион Италии не дожал "Порту" в большинстве
-
Ари, скорее всего, уйдет из "Краснодара"
-
В "Шахтере" отреагировали на информацию об интересе к Аллегри
-
Экс-игрок сборной России Смертин стал победителем экстремального марафона (видео)
-
"Барселона" намерена сохранить Дембеле
-
Арбитр Михаил Вилков ответил на обвинения в симпатиях к "Зениту"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4