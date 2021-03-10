Узнали, что он не умеет: Линекер потроллил Роналду после матча с "Порту"

Бывший нападающий сборной Англии и "Барселоны" Гари Линекер прокомментировал действия нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду при штрафном ударе в исполнении полузащитника "Порту" Сержиу Оливейры в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Оливейра нанес удар на 115-й минуте, а Роналду отвернулся от мяча и он прошел между его ног и влетел в ворота.

"Мы наконец узнали о чем-то, что Роналду не в состоянии делать – неподвижно стоять в стенке", - написал Линекер в своем Twitter.

"Ювентус" победил со счетом 3:2, но вылетел из турнира по правилу "выездного гола".

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