В 1/8 финала Кубке Германии "Бавария" сыграет с дортмундской "Боруссией"

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В 1/8 финала Кубке Германии "Бавария" сыграет с дортмундской "Боруссией"

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии. Стоит отметить, что уже на этой стадии встретятся главные претенденты на трофей - "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

"Майнц" - "Штутгарт"

"Нюрнберг" - "Вольфсбург"

"Бавария" - "Боруссия" Дортмунд

"Хайденхайм" - "Айнтрахт"

"Вердер" - "Фрайбург"

"Боруссия" Менхенгладбах - "Байер"

"Падерборн" - "Ингольштадт"

"Шальке" - "Кельн"

Матчи пройдут 19-20 декабря.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 10 23
2 Боруссия Дортмунд 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Ганновер 96 10 18
5 Шальке 10 17
6 Боруссия Менхенгладбах 10 17
7 Хоффенхайм 10 16
8 Байер Леверкузен 10 15
9 Аугсбург 10 15
10 Айнтрахт Франкфурт 10 15
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 10 13
13 Майнц 05 10 11
14 Вольфсбург 10 10
15 Фрайбург 10 8
16 Гамбург 10 7
17 Вердер Бремен 10 5
18 Кельн 10 2
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