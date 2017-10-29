В 1/8 финала Кубке Германии "Бавария" сыграет с дортмундской "Боруссией"

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии. Стоит отметить, что уже на этой стадии встретятся главные претенденты на трофей - "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

"Майнц" - "Штутгарт"

"Нюрнберг" - "Вольфсбург"

"Бавария" - "Боруссия" Дортмунд

"Хайденхайм" - "Айнтрахт"

"Вердер" - "Фрайбург"

"Боруссия" Менхенгладбах - "Байер"

"Падерборн" - "Ингольштадт"

"Шальке" - "Кельн"

Матчи пройдут 19-20 декабря.

Не пропустите: Лёв не исключил, что в будущем может возглавить клуб. | http://soccernews.ru