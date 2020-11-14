В 10 последних матчах за сборную Роналду забил 10 голов с игры, Месси - 0

Португалец Криштиану Роналду в последнее время выступает заметно успешнее в составе сборной, чем аргентинец Лионель Месси.

В последних 10 матчах за национальную команду форвард "Ювентуса" забил 10 голов с игры.

Нападающий "Барселоны" за аналогичный период ни разу не отличился в футболке "альбиселесте", если не считать стандартные положения, в частности, пенальти.

Всего 35-летний Роналду забил 102 мяча в 168 играх за сборную Португалии, у 33-летнего Месси 71 гол в 141 матче в составе сборной Аргентины.

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