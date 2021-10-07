В 14 раз богаче "Манчестер Сити". У "Ньюкасла" появился новый хозяин

Новым владельцем "Ньюкасла" стал суверенный фонд Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, сообщается на официальном сайте английской Премьер-лиги.

Стоимость активов фонда оценивается в 430 миллиардов евро. Это в 14 раз больше, чем у владельцев "Манчестер Сити". При этом все клубы АПЛ в три раза уступают по стоимость состояния саудовцам.

Напомним, что фонд хотел купить "Ньюкасл" еще год назад, но тогда АПЛ отказала из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Турции.

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