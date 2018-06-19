В 15-ти матчах ЧМ-2018 было забито больше голов прямыми ударами со штрафных, чем за весь ЧМ-2014

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В 15-ти матчах ЧМ-2018 было забито больше голов прямыми ударами со штрафных, чем за весь ЧМ-2014В 15-ти матчах текущего Чемпионата Мира уже было забито больше голов прямыми ударами со штрафных, чем за весь ЧМ-2014.

Так, результативными ударами после исполнения стандартных положений на полях РФ отметились Александр Головин (Россия), Криштиану Роналду (Португалия), Александр Коларов (Сербия) и Хуан Кинтеро (Колумбия). Четырьмя же годами ранее в Бразилии было забито только три мяча подобным образом.

Напомним, удаление Санчеса установило рекорд ЧМ, который уже никто не сможет превзойти. | soccernews.ru

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