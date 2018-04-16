В 154 матчах за "Атлетико" Облак пропустил на 33 гола меньше Куртуа

Теги тибо куртуаян облакатлетико мадрид

В 154 матчах за "Атлетико" Облак пропустил на 33 гола меньше КуртуаВчерашний матч против "Леванте" стал для голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака 154-м за свой клуб. В них 25-летний вратарь пропустил 92 мяча. При этом в 89-ти случаях словенец сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Для сравнения, бывший "первый номер" "матрасников" Тибо Куртуа в своих 154-х поединках за клуб пропустил 125 голов. "На ноль" бельгиец сыграл в 76-ти играх за "Атлетико".

Напомним, матч "Атлетико" с "Леванте" завершился со счетом 3:0. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов