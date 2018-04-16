В 154 матчах за "Атлетико" Облак пропустил на 33 гола меньше Куртуа

Вчерашний матч против "Леванте" стал для голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака 154-м за свой клуб. В них 25-летний вратарь пропустил 92 мяча. При этом в 89-ти случаях словенец сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Для сравнения, бывший "первый номер" "матрасников" Тибо Куртуа в своих 154-х поединках за клуб пропустил 125 голов. "На ноль" бельгиец сыграл в 76-ти играх за "Атлетико".

Напомним, матч "Атлетико" с "Леванте" завершился со счетом 3:0. | soccernews.ru