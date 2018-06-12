В 17 последних матчах за сборную Бельгии Лукаку забил 19 мячей

В 17 последних своих матчах за сборную Бельгии форвард Ромелу Лукаку забил 19 мячей.

Это на два результативных удара больше, нежели 25-летний нападающий нанес в предыдущих своих 52-х играх за национальную команду. Всего в этих 17 поединках "красные дьяволы" одержали 12 побед и 5 раз сыграли вничью.

Напомним, вчера сборная Бельгии разгромила Коста-Рику. | soccernews.ru