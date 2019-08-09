В 2003 году Роналду интересовались 50 клубов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как 16 лет назад за него боролись десятки клубов.

Португалец утверждает, что за ним следили во время товарищеского матча между "Спортингом" и "Манчестер Юнайтед".

"Честно говоря, забить гол тогда было не так важно. Если бы я забил, возможно, мною бы заинтересовались 100 клубов, а так их было всего 50. Даже без гола интерес ко мне был очень высок", - цитирует Роналду DAZN.

Напомним, что после вышеупомянутой игры "МЮ" решил купить перспективного форварда. За него заплатили 19 миллионов евро.

В итоге Роналду стал одним из самых успешных футболистов современности. В его активе пять "Золотых мячей".

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