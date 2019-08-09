В 2003 году Роналду интересовались 50 клубов
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как 16 лет назад за него боролись десятки клубов.
Португалец утверждает, что за ним следили во время товарищеского матча между "Спортингом" и "Манчестер Юнайтед".
"Честно говоря, забить гол тогда было не так важно. Если бы я забил, возможно, мною бы заинтересовались 100 клубов, а так их было всего 50. Даже без гола интерес ко мне был очень высок", - цитирует Роналду DAZN.
Напомним, что после вышеупомянутой игры "МЮ" решил купить перспективного форварда. За него заплатили 19 миллионов евро.
В итоге Роналду стал одним из самых успешных футболистов современности. В его активе пять "Золотых мячей".
Не пропустите: Роналду: "Если бы я не стал футболистом, то был бы бы актёром или моделью". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры
-
"Лилль" продлил контракт с защитником Жозе Фонте
-
Хохлов: "Рассчитываем на Нойштедтера в первую очередь в качестве игрока центра поля"
-
Обляков назвал европейский клуб, за который хотел бы играть в будущем
-
Нойштедтер прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет отдать Санчеса в "Рому" и платить ему большую часть зарплаты
-
"Локомотив" интересуется форвардом "Чертаново"
-
ЦСКА претендует на защитника БАТЭ
-
Филипп перешёл из "Боруссии" в "Динамо"
-
Капитан "Урала": "Ливерпуль" сейчас не сможет меня купить"
-
"Краснодар" нацелился на Кристиана Тельо
-
В "Сочи" может перейти восьмой игрок "Зенита"
-
Тиль заявил о готовности дебютировать за "Спартак"
-
В 2003 году Роналду интересовались 50 клубов
-
"Динамо" объявило о переходе Нойштедтера
-
"Спартак" летом 2020 года сменит тренера
-
Лукаку забрал игровой номер у Икарди
-
СМИ узнали причину срыва трансфера Дибалы в "Тоттенхэм"
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Гюндоганом
-
1
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17