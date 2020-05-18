В 2006 году "Интер" предлагал за Месси 150 миллионов евро
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о попытке миланского "Интера" переманить нападающего Лионеля Месси в 2006 году.
"Они были готовы заплатить полную сумму отступных - 150 миллионов евро. Именно поэтому позже мы подняли её до 250 миллионов. Но я всегда был уверен в своих отношениях с отцом Месси. Знал, что Лионель прославится в "Барсе", а в "Интере" получит только прибавку к зарплате", - цитирует Лапорту The Guardian.
32-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". В текущем сезоне аргентинец забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче. Его контракт с клубом истекает летом следующего года.
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|Команда
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|О
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|20
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|Эспаньол
|20
|14