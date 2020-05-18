В 2006 году "Интер" предлагал за Месси 150 миллионов евро

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о попытке миланского "Интера" переманить нападающего Лионеля Месси в 2006 году.

"Они были готовы заплатить полную сумму отступных - 150 миллионов евро. Именно поэтому позже мы подняли её до 250 миллионов. Но я всегда был уверен в своих отношениях с отцом Месси. Знал, что Лионель прославится в "Барсе", а в "Интере" получит только прибавку к зарплате", - цитирует Лапорту The Guardian.

32-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". В текущем сезоне аргентинец забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче. Его контракт с клубом истекает летом следующего года.

Не пропустите: Иньяки Уильямс: "Месси идеально бы вписался в "Атлетик". | http://soccernews.ru