В 2006 году "Интер" предлагал за Месси 150 миллионов евро

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В 2006 году "Интер" предлагал за Месси 150 миллионов евро

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о попытке миланского "Интера" переманить нападающего Лионеля Месси в 2006 году.

"Они были готовы заплатить полную сумму отступных - 150 миллионов евро. Именно поэтому позже мы подняли её до 250 миллионов. Но я всегда был уверен в своих отношениях с отцом Месси. Знал, что Лионель прославится в "Барсе", а в "Интере" получит только прибавку к зарплате", - цитирует Лапорту The Guardian.

32-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне". В текущем сезоне аргентинец забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче. Его контракт с клубом истекает летом следующего года.

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