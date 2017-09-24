В 2006-м году ван Нистелрой покинул "Манчестер Юнайтед" из-за оскорблений Роналду
В 2006-м году известный в прошлом нидерландский футболист Руд ван Нистелрой покинул английский "Манчестер Юнайтед" из-за оскорблений Криштиану Роналду. Об этом, как информирует Marca, сообщил в своей автобиографии Алистер Кэмпбелл - начальник отдела связи тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который имел хорошие отношения с Сэром Алексом Фергюсоном.
Так, было сказано, что нидерландец после одного из матчей был вынужден покритиковать португальца за слишком индивидуалистические действия на поле. Позже по указанию тренерского штаба команды ван Нистелрой извинился перед Роналду, однако тот отказался прощать более опытного партнера. В итоге по окончанию сезона 30-летний футболист был продан мадридскому "Реалу".
Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Саутгемптон". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|8
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|9
|Бернли
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Эвертон
|6
|7
|14
|Суонси Сити
|6
|5
|15
|Сток Сити
|6
|5
|16
|Лестер Сити
|6
|4
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0