В 2006-м году ван Нистелрой покинул "Манчестер Юнайтед" из-за оскорблений Роналду

В 2006-м году известный в прошлом нидерландский футболист Руд ван Нистелрой покинул английский "Манчестер Юнайтед" из-за оскорблений Криштиану Роналду. Об этом, как информирует Marca, сообщил в своей авто биографии Алистер Кэмпбелл - начальник отдела связи тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который имел хорошие отношения с Сэром Алексом Фергюсоном.

Так, было сказано, что нидерландец после одного из матчей был вынужден покритиковать португальца за слишком индивидуалистические действия на поле. Позже по указанию тренерского штаба команды ван Нистелрой извинился перед Роналду, однако тот отказался прощать более опытного партнера. В итоге по окончанию сезона 30-летний футболист был продан мадридскому "Реалу".

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Саутгемптон". | soccernews.ru