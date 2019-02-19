В 2008 году нынешняя звезда "Реала" могла перейти в "Барселону"
Нападающий "Реала" Карим Бензема 11 лет назад мог перейти в "Барселону". Об этом сообщает Marca.
На тот момент футболист играл в составе "Лиона", а каталонский клуб активно интересовался французом. Чтобы совершить сделку, технический директор сине-гранатовых Чики Бегиристайн отправился в гости к игроку, чтобы убедить Бензема перейти в стан сине-гранатовых.
Однако в тот вечер, техн. директор был разочарован поведением игрока и принял решение не покупать футболиста.
Летом 2009 года Бензема стал игроком "Реала", перейдя из "Лиона" за 35 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Испании футболист участвовал в 24 матчах, отметившись 10 голами и 3 ассистами.
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|Команда
|М
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|24
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|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18