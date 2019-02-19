В 2008 году нынешняя звезда "Реала" могла перейти в "Барселону"

Теги реал мадридкарим бенземабарселона

В 2008 году нынешняя звезда "Реала" могла перейти в "Барселону"

Нападающий "Реала" Карим Бензема 11 лет назад мог перейти в "Барселону". Об этом сообщает Marca.

На тот момент футболист играл в составе "Лиона", а каталонский клуб активно интересовался французом. Чтобы совершить сделку, технический директор сине-гранатовых Чики Бегиристайн отправился в гости к игроку, чтобы убедить Бензема перейти в стан сине-гранатовых.

Однако в тот вечер, техн. директор был разочарован поведением игрока и принял решение не покупать футболиста. 

Летом 2009 года Бензема стал игроком "Реала", перейдя из "Лиона" за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании футболист участвовал в 24 матчах, отметившись 10 голами и 3 ассистами. 

А еще: "Ливерпуль" является фаворитом в борьбе за нападающего "Барселоны"| http://soccernews.ru

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