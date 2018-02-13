В 2012 году Перес поставил ультиматум Роналду

Теги реал мадридпсжкриштиану роналдуфлорентино переслионель мессибарселона

В 2012 году Перес поставил ультиматум РоналдуВ 2012-м году президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поставил ультиматум форварду своей команды Криштиану Роналду, который был готов перейти во французский ПСЖ.

Как информирует France Football, босс королевского клуба предупредил португальского бомбардира, что в случае его ухода в стан парижан, он будет готов приобрести нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. За аргентинца Перес планировал заплатить 200 миллионов евро, которые на то время равнялись сумме отступных за игрока.

Напомним, фанаты не включили Роналду в символическую сборную "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru

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