В 2012 году президент "Барселоны" Россель помог Абидалю незаконным путем приобрести печень для пересадки

В 2012-м году тогдашний президент каталонской "Барселоны" Сандро Россель помог игроку своей команды Эрику Абидалю, у которого ранее был диагностирован рак, незаконным путем приобрести печень для ее пересадки.

Об этом стало известно из телефонного разговора экс-босса "сине-гранатовых" с неизвестным лицом, который опубликовал El Confidencial. В частности, во время диалога Россель и его собеседник обсуждают совершенный ранее процесс покупки печени незаконным путем. Впоследствии этот орган был пересажен Абидалю, который сейчас является спортивным директором каталонского гранда. Сам француз тогда сообщил, что печень ему пожертвовал двоюродный брат Жерар.

В настоящее время Россель находится за решеткой, где отбывает наказание за отмывание денег.