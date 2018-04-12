В 2016-м году жена арбитра матча "Реал" - "Ювентус" опубликовала фото с "Сантьяго Бернабеу" с подписью "Люблю Мадрид"

В 2016-м году жена арбитра ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом" Майкла Оливера опубликовала фото с "Сантьяго Бернабеу" с подписью "Люблю Мадрид".

Интересную деталь из жизни Люси Оливер подметили фанаты "старой синьоры":

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