В 2017 году "Бавария" упустила нынешнего лидера "Боруссии"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундджейдон санчо

В 2017 году "Бавария" упустила нынешнего лидера "Боруссии"

В 2017 году "Бавария" упустила полузащитника Джейдона Санчо, который сейчас успешно выступает в составе дортмундской "Боруссии".

Как сообщает Bild, позапрошлым летом мюнхенский клуб пытался купить перспективного англичанина, но в итоге отказался от трансфера, не поверив в его светлое футбольное будущее.

Однако Санчо всё равно перебрался в Бундеслигу - "Боруссия" приобрела его у "Манчестер Сити" за 7,84 миллиона евро.

В этом сезоне 18-летний вингер сыграл за "шмелей" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Санчеш высказался о своем положении в "Баварии". | http://soccernews.ru

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