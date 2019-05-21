В 2017 году Мбаппе выбирал между "Реалом" и "Барселоной"

Теги псжкилиан мбаппебарселонареал мадридунаи эмеритрансферы

В 2017 году Мбаппе выбирал между "Реалом" и "Барселоной"

Французский нападающий Килиан Мбаппе в 2017 году мог оказаться в одном из испанских грандов, об этом рассказал бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери.

"Я много общался с Мбаппе и его отцом, чтобы убедить их выбрать ПСЖ. Килиан хотел перейти в "Реал", также у него был вариант с "Барселоной". Но мы убедили его присоединиться к французском проекту, а ПСЖ сыграл на опережение и выложил нужную сумму", - заявил Эмери.

ПСЖ арендовал Мбаппе в августе 2017 года за 45 миллионов евро, а через сезон выкупил его за 135 миллионов.

С тех пор форвард забил 59 голов и сделал 32 ассиста в 86 матчах в составе парижан.

Не пропустите: ПСЖ выступил с официальным заявлением о будущем Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом

Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов