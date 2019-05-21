В 2017 году Мбаппе выбирал между "Реалом" и "Барселоной"
Французский нападающий Килиан Мбаппе в 2017 году мог оказаться в одном из испанских грандов, об этом рассказал бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери.
"Я много общался с Мбаппе и его отцом, чтобы убедить их выбрать ПСЖ. Килиан хотел перейти в "Реал", также у него был вариант с "Барселоной". Но мы убедили его присоединиться к французском проекту, а ПСЖ сыграл на опережение и выложил нужную сумму", - заявил Эмери.
ПСЖ арендовал Мбаппе в августе 2017 года за 45 миллионов евро, а через сезон выкупил его за 135 миллионов.
С тех пор форвард забил 59 голов и сделал 32 ассиста в 86 матчах в составе парижан.
Не пропустите: ПСЖ выступил с официальным заявлением о будущем Мбаппе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32