В 2017 году Мбаппе выбирал между "Реалом" и "Барселоной"

Французский нападающий Килиан Мбаппе в 2017 году мог оказаться в одном из испанских грандов, об этом рассказал бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери.

"Я много общался с Мбаппе и его отцом, чтобы убедить их выбрать ПСЖ. Килиан хотел перейти в "Реал", также у него был вариант с "Барселоной". Но мы убедили его присоединиться к французском проекту, а ПСЖ сыграл на опережение и выложил нужную сумму", - заявил Эмери.

ПСЖ арендовал Мбаппе в августе 2017 года за 45 миллионов евро, а через сезон выкупил его за 135 миллионов.

С тех пор форвард забил 59 голов и сделал 32 ассиста в 86 матчах в составе парижан.

Не пропустите: ПСЖ выступил с официальным заявлением о будущем Мбаппе. | http://soccernews.ru