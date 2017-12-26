В 2017 году "Тоттенхэм" забил 92 гола в АПЛ, это третий результат в истории

В рамках 20-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле разгромил "Саутгемптон" со счётом 5:2.

Таким образом, "шпоры" забили в 2017 году 92 гола в матчах Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, это третий результат в истории английского первенства. Больше "Тоттенхэма" забивали только "Манчестер Сити" (101 гол в 2017 году) и "Манчестер Юнайтед" (95 голов в 2000 году).

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