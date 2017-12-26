В 2017 году "Тоттенхэм" забил 92 гола в АПЛ, это третий результат в истории

Теги тоттенхэмманчестер юнайтедманчестер сити

В 2017 году "Тоттенхэм" забил 92 гола в АПЛ, это третий результат в истории

В рамках 20-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле разгромил "Саутгемптон" со счётом 5:2.

Таким образом, "шпоры" забили в 2017 году 92 гола в матчах Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, это третий результат в истории английского первенства. Больше "Тоттенхэма" забивали только "Манчестер Сити" (101 гол в 2017 году) и "Манчестер Юнайтед" (95 голов в 2000 году).  

Не пропустите видеообзор матча "Тоттенхэм" - "Саутгемптон". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов